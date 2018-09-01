به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در جریان کنگره جهانی هیپنوتیزم در کانادا، ارگانیزاسیون انجمن آسیایی هیپنوتیزم در حضور هیات مدیره انجمن جهانی هیپنوتیزم با شرکت کشورهای آسیایی حاضر در کنگره بنا گذاشته شد و در انجمن بین المللی به ثبت رسید.

براساس انتخابات انجام شده با توجه به موقعیت توانمند ایران در هیپنوتیزم آسیا، اولین دوره ریاست این انجمن به ایران واگذار شد و دکتر مهدی فتحی به عنوان اولین رئیس این انجمن و همچنین دکتر شهیدی به عنوان دبیر و خزانه دار انتخاب شدند.

رسالت تعریف شده برای این انجمن گسترش آموزش های تخصصی، پژوهش های بالینی و ساماندهی به هیپنوتیزم غیر بالینی در سطح آسیا تعیین شده است.