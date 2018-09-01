اکران ۱۰ فیلم جشنواره کودک و نوجوان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی پیش ازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از امروز تا ۱۴ شهریورماه، سینما کانون ساری میزبان فیلمهای شرکتکننده در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان اصفهان میشود.
وی افزود:برگزاری همزمان جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در ادامه سیاستهای سازمان سینمایی مبنی بر عدالت فرهنگی، گسترش فضای شادی و نشاط جشنواره به سراسر کشور، ایجاد زمینه مناسب برای توجه بیشتر به سینمای کودک و نوجوان و محروم ساختن کودکان و نوجوانان و خانوادههای ایران اسلامی و همچنین ایجاد امکان برای کودکان و نوجوانان مناطق محروم در استفاده از برنامههای این جشنواره انجام خواهد شد.
پس از برگزاری موفقیتآمیز طرح ملی «سیمرغ و پروانهها» در جشنواره ملی فجر سال گذشته و استقبال شایان توجه مسئولان استانها و هممیهنان عزیز از این طرح، با تأکید ریاست سازمان سینمایی، موافقت دبیر جشنواره فیلم کودک و هماهنگی انجام شده بین بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل امور استانهای سازمان سینمایی، ادارات کل ارشاد استانها و مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان، برنامهریزی لازم برای برگزاری هم زمان جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان در سراسر کشور انجام و مقرر شد استانها از روز شنبه دهم شهریور ماه به مدت پنج روز به نمایش تعدادی از فیلمهای شرکتکننده در جشنواره سی و یکم مبادرت کنند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده در مازندران، در دو سئانس ۱۸ و ۲۰ تعداد ۱۰ فیلم ایرانی و خارجی جشنواره سی و یکم به نامهای وای آمپول، آهوی پیشونی سفید ۲، سیمین، سوم شخص غایب، الکلاسیکو، قهرمان کوچک، لالا کن، پرنسس طلسم شده، تپلی و دوچ را نمایش درخواهد امد.
با هماهنگیهای انجام شده جشنواره در استانها همچنین پنج فیلم خاطرهانگیز و ماندگار: شهرموشها یک، کلاه قرمزی و پسرخاله، گلنار، پاتال و آرزوهای کوچک و دزد عروسکها نیز به صورت ویژه برای هممیهنان عزیز به نمایش درخواهد آمد که جزئیات این بخش توسط هر استان اعلام خواهد شد.
نظر شما