به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه صبح امروز قرار بود از طریق ویدئو کنفرانس با حضور سرپرست وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۲ واحد مسکن معلولین و افراد تحت پوشش بهزیستی فارس به بهره برداری برسد فرصت به استان فارس داده نشد.

اتفاق در حالی روی داد مدیرکل بهزیستی فارس به همراه معاونین از ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات این اداره کل با همراهی خبرنگاران حضور داشتند و همگان از طریق ویدئو کنفرانس شاهد افتتاح پروژه های دیگر استانها بودند.

این وضعیت تا بیش از ۱ ساعت طول کشید اما مسئول هماهنگ کننده وزارتخانه به استان فارس توجه نکرد و به ناگاه اعلام پایان مراسم را داشت.

اما مدیرکل بهزیستی استان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران مهر مبنی بر تاثیر نوسانات ارز بر روی خریدهای بهزیستی و تاثیر گرانی بر همراهی خیرین، گفت: متاسفانه لوازم بهداشتی و تجهیزات توانبخشی از ۴۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته که این وضعیت باعث ایجاد مشکل شده است.

مرتضی موسوی ادامه داد: مجموعه بهزیستی نیازهای فراوانی به لوازم بهداشتی و تجهیزات توانبخشی دارد که این افزایش قیمت به طور حتم مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، نیز گفت: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کاهش حدود ۴۰ درصدی کمک های خیرین را در استان فارس شاهد هستیم.

مدیرکل بهزیستی فارس یادآور شد: اما با این حال ۳ هزار نفر خیر با بهزیستی همکاری می کنند که در این راستا ۱۳۰ پزشک نیز به طور رایگان افراد تحت پوشش را درمان می کنند.

موسوی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص سهم بهزیستی از جمع آوری زکات نیز گفت: در شورای زکات استان قرار است بخشی را به مجموعه بهزیستی اختصاص دهند اما تاکنون رقمی مشخص نشده البته در بخش زکات هرمنطقه در همان منطقه نیز هزینه می شود.