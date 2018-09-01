به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره استانی فیلم مستند آذربایجان برگزیدگان خود را معرفی کرد و هیئت داوران، متشکل از مهرداد اسکویی، رهبر قنبری، مصطفی رزاق کریمی، یدالله نوعصری و ناصر مطلب زاده آرا خود را از میان ۳۸ فیلم شرکت کننده اعلام کردند.

براین اساس، تندیس زرین جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیه کننده حقیقی) به فیلم «چمچه خاتون» و «تامان خالا» به علی دلکاری از مرند اهدا شد.

همچنین دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش بهترین تدوین به جلال مهمان نواز تدوینگر فیلم «چمچه خاتون» از مرند تعلق گرفت.

دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش بهترین تصویربرداری نیز به سیدحسین سیدی پریشان تصویربردار فیلم «چمچه خاتون» اهدا شد.

بنابراین گزارش، چهار فیلم مستند از فیلمسازان جوان شهرستان مرند به بخش مسابقه مستند آذربایجان راه پیدا کرده بود؛ فیلم «چمچه خاتون» به کارگردانی علی دلکاری در بخش نگاه ویژه (چشم انداز سرزمین زیبای آذربایجان، تبریز ۲۰۱۸)، مستند «تامان خالا» از همین کارگردان، مستند «مادر» به کارگردانی نادر رباطی و مستند «عباس» به کارگردانی مهدی ولی پور در بخش نگاه ویژه (مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) چهار فیلم راه یافته از شهرستان مرند به بخش مسابقه این جشنواره بود.