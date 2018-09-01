به گزارش خبرنگار مهر، علی پاک‌منش ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان از وجود چهار هزار و۴۱۸ تعاونی ثبت‌شده در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها هزارو ۱۳۲ تعاونی فعال است.

وی اظهار کرد: طی دوران فعالیت دولت اخیر پایش ها و بررسی های لازم انجام شد و تعاونی‌های فعال در استان مشخص شده است.

پاک منش تأکید کرد: بخش تعاون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد و باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و تاکنون اقدامات خوبی هم در استان زنجان انجام‌گرفته و این سازمان بر توسعه کیفی تعاونی‌ها در استان تأکید جدی دارد.