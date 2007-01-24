عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "فواد سنیوره" نخست وزیرلبنان و "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در گفتگویی تلفنی اوضاع لبنان را بررسی کردند.

- یهودیان یمن، دخالت اسرائیل را در امور مربوط به خودشان رد کردند.

- پاریس اعلام کرد هرآنچه در توان دارد برای ورود "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان به فرانسه به منظور شرکت درکنفرانس پاریس -3 به کارمی گیرد.

- منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند: "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس پایان ماه جاری برای اعلان دولت وحدت ملی به قاهره می روند.

-"سعود الفیصل" وزیرامورخارجه عربستان درپی دیدار سفرغیرمنتظره خود به استانبول با مسئولان ترکیه دیدار کرد.

-"بشاراسد" رئیس جمهوری سوریه امروز به منظور بحث وتبادل نظر در مورد مسائل خاورمیانه وارد دوحه پایتخت قطر می شود.