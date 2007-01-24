"کلاهی برای باران" آخر بهمن آماده می شود

سید محسن وزیری تهیه کننده فیلم ضمن اعلام این خبر در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد روند آماده سازی فیلم گفت: "آرش معیریان تا پایان این هفته تدوین فیلم را به پایان می رساند. برای ساخت موسیقی یکی از گزینه های اصلی مهرداد جنابی است و توافق نهایی طی هفته جاری انجام می شود. محمد حقیقی نیز صداگذاری و میکس نهایی صدا را در استودیو بهاران برعهده دارد. پس از سپری شدن این مراحل، کپی نهایی فیلم تا اواخر بهمن امسال آماده می شود."



وی تاکید کرد :"این فیلم می تواند اثری قابل توجه در عرصه سینمای کمدی ایران باشد. چون فیلمنامه فریدون فرهودی کیفیت خوبی دارد و برای ایفای نقش های فیلم از بازیگران شناخته شده عرصه طنز استفاده کرده ایم. در این فیلم از طنز موقعیت استفاده شده است."

" کلاهی برای باران " سومین فیلم بلند مسعود نوابی است. این فیلم داستان زندگی جوانی به نام ابی است که به طور اتفاقی در جریان خودکشی دختر جوانی به نام باران قرار می گیرد . تلاش برای نجات دختر اتفاقات مختلفی را به همراه دارد.



رضا عطاران، فتحعلی اویسی، جواد رضویان، حدیث فولادوند، فلورا نظری، سید محمد علی وزیری، داریوش سلیمی و مهران غفوریان نقش های اصلی فیلم را ایفا می کنند و مجتبی رحیمی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان صدابردار، شیرین شازده احمدی طراح صحنه و لباس، مسعود افشار طراح چهره پردازی و اکبر اصفهانی عکاس فیلم هستند.



"قلقلک" فیلم قبلی نوابی سال گذشته ساخته شد. این فیلم مضمونی طنزآمیز دارد و بیژن امکانیان، رضا شفیعی جم و الیزابت امینی در آن نقش آفرینی کرده اند. داستان فیلم نزدیک به برگزاری جام جهانی فوتبال اتفاق می افتد. دو جوان به انگیزه پولدار شدن اقدام به دزدیدن یکی از داوران بین المللی فوتبال می کنند، اما ...