آیه روز:
الأعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم
بادیه نشینان به سبب دورى از علم ، دانش ، فرهنگ و بینش در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جاهل بودن به احکام و حدود آنچه را خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند ، و خدا دانا و حکیم است .
سوره التوبه، آیه 97
احادیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
دانش بجوئید هر چند در چین باشد که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است . فرشتگان بال خویش را در زیر پای طالب علم می گسترند، زیرا از آنچه می جوید ، خشنودند .
نهج الفصاحه، حدیث 324
امام حسین (ع):
ان اجود الناس من اعطی من لا یرجو.
بخشندهترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش کند.
کشف الغمة، ج2
حضرت علی(ع):
واعلموا ان عبادالله المستحفظین علمه یصونون مصونه، و یفجرون عیونه، یتواصلون بالولایة، و یتلاقون بالمحبه ...
بدانید آن بندگان خدا که حفظ علم حق به آنان سپرده شده آنچه را که باید حفظ کنند حفظ مى کنند، و چشمه هاى آن علم را مى گشایند، با هم پیوند ولایت دارند و یکدیگر را عاشقانه ملاقات مى نمایند ...
امام سجاد(ع):
یا من لاتنقضى عجآئب عظمته، صل على محمد واله، واحجبنا عن الالحاد فى عظمتک. و یا من لاتنتهى مدة ملکه، صل على محمد واله، واعتق رقابنا من نقمتک.
اى کسى که شگفتىهاى عظمتت پایان بردار نیست، بر محمد و آلش درود فرست و ما را از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار. اى آن که دوران فرمانروائیت را نهایت نیست، بر محمد و آلش درود فرست و ما را از بند عذاب خود رهایى بخش.
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