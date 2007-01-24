آیه روز:

الأعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم

بادیه نشینان به سبب دورى از علم ، دانش ، فرهنگ و بینش در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جاهل بودن به احکام و حدود آنچه را خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند ، و خدا دانا و حکیم است .

سوره التوبه، آیه 97

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

دانش بجوئید هر چند در چین باشد که طلب علم بر هر مسلمانی واجب است . فرشتگان بال خویش را در زیر پای طالب علم می گسترند، زیرا از آنچه می جوید ، خشنودند .

نهج الفصاحه، حدیث 324

امام حسین (ع):



ان اجود الناس من اعطی من لا یرجو.



بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش ‌کند.



کشف ‌الغمة، ج2

حضرت علی(ع):

واعلموا ان عبادالله المستحفظین علمه یصونون مصونه، و یفجرون عیونه، یتواصلون بالولایة، و یتلاقون بالمحبه ...

بدانید آن بندگان خدا که حفظ علم حق به آنان سپرده شده آنچه را که باید حفظ کنند حفظ مى کنند، و چشمه هاى آن علم را مى گشایند، با هم پیوند ولایت دارند و یکدیگر را عاشقانه ملاقات مى نمایند ...

امام سجاد(ع):

یا من لاتنقضى عجآئب عظمته، صل على‏ محمد واله، واحجبنا عن الالحاد فى عظمتک. و یا من لاتنتهى مدة ملکه، صل على‏ محمد واله، واعتق رقابنا من نقمتک.

اى کسى که شگفتى‏هاى عظمتت پایان بردار نیست، بر محمد و آلش درود فرست و ما را از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار. اى آن که دوران فرمانروائیت را نهایت نیست، بر محمد و آلش درود فرست و ما را از بند عذاب خود رهایى بخش.