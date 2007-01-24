مشروح سخنان رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژد در ابتدای سخنان خویش، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالحسین (ع) ایشان را پرچمدار شرافت، عزت و الگوی ایثار و محبت توصیف کرد.

وی گفت: هر نوع زیبایی که بخواهید در امام حسین و کربلا تجلی دارد و کربلا مجموعه ای کامل برای همه انسانها است. عزت ، کرامت و شجاعت در عین مظلومیت و ملت ما هم در دهه های اخیر تلاش کرده است که همین راه را طی کند و مهم این است که ما هم این راه را برای نسل آینده باز کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به اولین سئوال مجری برنامه که در مورد بودجه 86 بود، اظهار داشت: یک چشم انداز 20 ساله داریم و برنامه های 5 ساله، که گام هایی است برای رسیدن به آن چشم انداز و بودجه سالیانه هم بر اساس این برنامه ها قرار دارد. ما بر اساس سند چشم انداز برنامه می نویسیم و بودجه را منظور می کنیم.

وی افزود: من زیاد شنیده ام که می گویند دولت پول نفت را بی حساب و کتاب خرج می کند، در صورتی که این حرف اساس درست نیست، دولت خارج از برنامه و اجازه مجلس و قانون نمی تواند خرجی کند، البته باید وقتی درآمدهای نفتی بالا می رود در زندگی مردم هم انعکاس داشته باشد.

توزیع سهام عدالت همان توزیع پول نفت بر سر سفره‌های مردم است

احمدی نژاد در خصوص اولویت های اقتصادی دولت نیز گفت: ما سعی کردیم پول نفت را به سمت سرمایه گذاری و کارهای عمرانی و حمایت از سرمایه گذاری تولید سوق دهیم.

وی افزود: ما هزاران پروژه نیمه تمام داریم که آنها زیر ساخت توسعه هستند ما باید به سرعت این زیر ساخت ها را فراهم کنیم، در بودجه 85 و 86 اولویت و جهت گیری اصلی ما این بود که پروژه های نیمه تمام که در حقیقت حلقه وصل توسعه هستند، خاتمه یابند.

مجری برنامه زنده تلویزیونی شبکه دو سیما از احمدی نژاد در مورد شعار آوردن نفت به سر سفره های مردم پرسید که وی پاسخ داد: بارها گفته اند که من چنین حرفی را گفته ام ولی من این را نگفته ام البته ما با در اولویت قرار دادن مناطق محروم یعنی جاهایی که استعداد هست ولی امکان حرکت نیست یا استعدادهای معطل که ناگزیر به حرکت به سوی مراکز شهری هستند اصل این کار راانجام داده ایم ، اشتغال آفرینی همان آوردن پول نفت است، در بخش اشتغال یک کار بسیار بزرگی انجام شده است یعنی 6 هزار میلیارد تومان در پروژه های کوتاه مدت زود بازده با نظارت بانک سرمایه گذاری شده است.

وی تصریح کرد: توزیع سهام عدالت همان توزیع پول نفت بر سر سفره های مردم است.

برای اولین بار بودجه مصرفی دولت را کاهش و بودجه بخش عمرانی را افزایش دادیم

احمدی نژاد با تاکید بر این که در بودجه امسال هزینه های مصرفی دولت و محل فرارهای بودجه کاهش چشمگیری یافته است، گفت: معمولا رسم بود که در سال این نوع بودجه 20 تا 22 درصد افزایش پیدا می کرد اما ما برای اولین بار بودجه مصرفی دولت را کاهش دادیم و در عوض بودجه بخش عمرانی را زیاد کردیم .

وی افزود: ما در بودجه دو نوع درآمد داریم، درآمد نفتی و درآمدهای غیر نفتی و سایر.

رئیس جمهور گفت: نفت باید در امور زیر بنایی مصرف و سرمایه گذاری شود، امسال درآمدهای غیر نفتی ما بیش از 30 هزار میلیارد تومان است ، 35 هزار میلیارد تومان هم درآمد مصرفی ما است .

وی در خصوص تعیین قیمت نفت در بودجه سال 86 نیز گفت: در شرایطی که ما به سمت نقطه های پیشرفت حرکت می کنیم بدخواهان می خواهند مقابله کنند ، مهمترین نقطه فشار آنها قیمت نفت است. از این جهت علاقمند بودیم که قیمت نفت را در بودجه پایین بیاوریم تا دستگاهها هم یاد بگیرند که با این قیمت نفت هم کشور را اداره کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دوم سیما سخن می گفت، در ادامه احساسات را رمز حرکت عواطف مردم در راستای بسیاری از حرکت های انقلابی خواند و گفت: بسیاری از آرمان های ما ازجمله تعهدات ماست که توسط تحریک شدن این احساسات بوجود می آید.

ما در سیاست خارجی خود را رقیب کسی احساس نمی‌کنیم

وی افزود: ما در سیاست خارجی بدنبال آن نیستیم که بخواهیم با احساساتمان حرکت کنیم. ما بدنبال سیاست فعالی هستیم تا بتوانیم توانمندی هایمان را به سایر کشورها نشان دهیم و اگر رقیبی را می بینیم ضعف خود را شناسایی و سپس با آن به مقابله بپردازیم.

احمدی نژاد تصریح کرد: ما نباید خود را ضعیف بپنداریم، ما جز استفاده از توانمندی هایمان دست به کار دیگری که اینقدر آن را بزرگ می کنند، نزده ایم؛ ما دیدگاه هایمان را مطرح کرده ایم و هیچ کشوری نمی تواند در خصوص مسائل داخلی کشورمان ما را مجبور به حرکتی کند.

رئیس جمهوری در ادامه به رخدادهای فلسطین در نیم قرن گذشته اشاره کرد و گفت: حوادث فلسطین به خوبی شرایط منطقه را نشان می دهد و هیچ کشوری نمی تواند از مسئله فلسطین خود را کنار بکشد زیرا همه کشورها درگیرند که ناآرامی های منطقه بیانگر این موضوع است.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: بنده در خصوص فلسطین دو سئوال مطرح کردم اول آنکه ریشه تاسیس رژیم صهیونیستی از کجاست و اگر این رژیم واقعا ریشه دار است مدارک آن را ارائه کنند و اگر غلط است چرا پافشاری می کنند .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شما فکر نمی کنید در شرایطی که پرونده هسته ای کشورمان در مرحله حساسی قرار گرفته ، مطرح کردن هولوکاست به ضررمان تمام شود، اظهار داشت: سیاست فعال یعنی این که ما در مسائل مختلف صحبت کینم پرونده هسته ای ما مشکلی ندارد ، مشکل آنانی هستند که چشم ندارند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را ببینند. آنان می خواهند در مسائل ما دخالت کنند چرا ما در امور آنان دخالت نکنیم .

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: بنده این سئوال را کردم که رژیم صهیونیستی چگونه بوجود آمد دعوا که نکرده ایم بیایند و جواب بدهند . ولی چون اصل ماجرا ساختگی است نه خودشان جوابی دارند و نه اجازه می دهند دیگر کشورها وارد این موضوع شوند. شما خود این رژیم را بوجود آورده اید و خود کنار بزنید و یا اینکه همه پرسی برگزار کنید.

شفافیت فعالیت های هسته‌ای موجب ایستادگی ایران است

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در زمینه پرونده هسته ای منطق ما روشن است. ما از جمله کشورهایی هستیم که بیشترین همکاری را با آژانس در خصوص پرونده هسته ای مان انجام داده ایم چرا که ما شفافیم و دوست داریم پرونده مان نیز به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد به همین دلیل است که بر سر این موضوع پافشاری می کنیم.

رئیس جمهور در ادامه گفت: ما طبق قانون عمل کرده ایم. کشورهای غربی به چه حقی می خواهند ما را محکوم کنند در صورتی که خود این کشورها ، این انرژی را در اختیار دارند.

وی افزود : کشورهایی هستند که به بازرسان آژانس این اجازه را نمی دهند از تاسیسات آنها ، بازدید کنند ولی شما می بینید که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به دفعات از تاسیسات اتمی ما دیدن کردند و دوربین های خود را نیز نصب کردند.

احمدی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: در دیپلماسی ما وقتی رقیب فضا را تخریب می کند نمی توانیم ساکت بنشینیم ، باید پاسخ بگوئیم.

گرانی مسکن محصول یک حرکت سازمان یافته بود

رئیس جمهور تاکید کرد: بخشی از گرانی ها و تورم به ویژه افزایش قیمت مسکن، ناشی از ساختارهای اقتصادی گذشته است که دولت تلاش می کند، آنها را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور که در ادامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، درپاسخ به سئوالی در خصوص گرانی بویژه گرانی مسکن، اظهار داشت: بخشی از گرانی ها که به ساختارهای اقتصادی از گذشته باز می گردد ، تورم طبیعی است.

وی افزود: این تورم که بانک مرکزی رقم آن را به نسبت وزن کالا ها در زندگی روزمره مردم اعلام می کند، در ابتدای سال 83 به 84 ، 4/15 درصد بود و اوایل سا 84 و 85 به 1/12 درصد رسید و الان در 9 ماهه سال به 9/11 درصد رسیده است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: این تورم تا زمانی که پول نفت ریالی و مصرف می شود، این گرانی نیز وجود دارد.

بخشی از تورم القایی است

رئیس جمهور گفت: تورم دیگر، تورم القایی است؛ وقتی فضایی ساخته می شود که از پیش مدام تکرار می شود، گرانی وجود دارد منجر به ایجاد گرانی می شود که این نوع تورم ناشی از روابط اقتصادی نیست و متاسفانه امسال این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: بخش دیگری از تورم اساسا کاذب است و بر اساس آنچه که وجود خارجی ندارد و بدون منبع و به غلط در جامعه مطرح می شود که نمونه ای از آنها را می توان در تیتر برخی روزنامه ها مشاهده کرد.

احمدی نژاد برای نمونه به تیتر یکی از روزنامه ها که نام آن را نبرد اشاره کرد و گفت: در حالی که امسال به میزان واردات کشور 3/3 درصد افزوده شده بود و در عوض به صادرات غیر نفتی 41 درصد اضافه شده بود روزنامه مذکور نوشته بود دولت برای کنترل بازار دست به واردات بی رویه زده است.

روزنامه دیگری در تیتر خود از واردات بی رویه میوه انتقاد کرده بود و چند روز بعد تیتر دیگری در روزنامه ها منتشر شد که گرانی میوه بیداد می کند و بخشی از آن را ناشی از کمبود میوه در کشور عنوان کرده بود که قطعا این دو تیتر متضاد یکدیگر هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در بخش مسکن نیز افزایش قیمت تاریخی وجود دارد، به جهش قیمت این کالا از سال 1350 تا سال جاری اشاره کرد و با ذکر برخی ارقام در نهایت چنین اظهار داشت: علت بخشی از گرانی مسکن القایی و فعالیت های گروههای خاص بوده که این گرانی محصول یک حرکت سازمان یافته بود.

وی در پاسخ به اظهار نظر مجری برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما مبنی بر اینکه آیا وزیر اطلاعات این گروه سازمان یافته را افشا می کند تاکید کرد، این مسئله توسط آقای اژه ای اعلام خواهد شد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگر مجری برنامه در خصوص برنامه های دولت برای مقابله با گرانی مسکن اظهار داشت: نوسانات قیمتهای کالاهای مختلف را مطالعه وریشه یابی و آنها را دسته بندی و سازماندهی کردیم.

وی افزود: دولت به طور دقیق بررسی کرده است که در حال حاضر به چه تعداد مسکن نیازداریم و سالانه چقدر به میزان این نیاز اضافه می شود و یا اینکه چقدر دچار عقب افتادگی در این بخش هستیم و بر اساس این تحقیق قانون جامعی را تهیه کردیم که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

اجرای قانون جامع انقلابی در بخش مسکن خواهد بود

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رد پای قانون مذکور در بودجه 1386 کل کشور دیده می شود و در صورتی که مجلس با نظرات کارشناسی خود این قانون را کامل و تصویب نماید تکلیف بخش مسکن و وظایف دولت در این زمینه روشن خواهد شد.

احمدی نژاد از قانون مذکور به عنوان انقلابی در بخش مسکن یاد کرد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ، هدایت منابع بانکی با سود پایین و ارائه امتیازات شهرسازی و معماری به بافت های فرسوده کشور با تسهیلات و یارانه تسهیلات برای سرمایه گذاری رااز ویژگی های قانون جامع مسکن عنوان کرد.

آمریکایی‌ها واقعا قادر نیستند حرکتی علیه ما انجام دهند

رئیس جمهور با بیان اینکه شدت حملات لفظی آمریکا علیه ایران بیش از قبل نشده ، گفت: سه چهار سال قبل خیلی بیشتر بود و عملا ما را تهدید می کردند، ولی اکنون افرادی خبرسازی می‌کنند، آمریکایی ها واقعا قادر نیستند که حرکتی علیه ما انجام دهند .

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ، به معضل قیمت نان اشاره کرد و گفت: دولت برای حل این معضل نان صنعتی و هدفمند کردن یارانه های مربوط به نان ، برنامه ای را طراحی کرده است و طرح آن را به زودی به مجلس می دهیم.

احمدی نژاد معضل مهم اقتصاد ایران را مسئله انرژی و بنزین توصیف کرد و گفت: امسال ما بیش از 15 هزار میلیارد دلار بنزین مصرف کردیم که اگر بتوانیم جلوی این مصرف بی رویه را بگیریم اساسا دیگر تورمی در کشور وجود ندارد. امکان اینکه قیمت بنزین را ناگهان به قیمت واقعی برسانیم، وجود ندارد و دولت موافق آن نیست.

افزایش پلکانی قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست ‬

وی افزود: از نظر دولت باید راههای جایگزین پیدا شود، حمل و نقل عمومی گسترش یابد که مهمترین آن طرح گازسوز کردن خودروها است. توسعه خطوط ریلی در 16 شهر بزرگ کشور پیش بینی و انجام شده است و ما همه طراحی های لازم را انجام داده‌ایم.

احمدی نژاد ادامه داد: بعد از این 5 سال، قیمت بنزین را رها می کنیم البته الان طرح گران کردن پلکانی بنزین در دستور کار دولت نیست ولی برای سال آینده یک سهمیه بندی رقیقی را اعمال می کنیم تا رشد مصرف کنونی را کم کنیم .

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از یک روزنامه که مسئله سهمیه بندی بنزین را باعث معطل ماندن 5 میلیون مسافر درون شهری در تهران توصیف کرده بود، گفت: ما مسئله سهمیه بندی و پیش بینی برای انواع خودروها و حتی سفرهای خانوادگی را کرده ایم.

مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری از رئیس جمهور سئوال کرد، بالاخره نهایت بحث رابطه ایران و آمریکا به کجا می رسد، آیا سخنرانی شما در شورای روابط خارجی آمریکا و نامه به بوش نشان تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا بود ، احمدی نژاد پاسخ داد : البته شورای روابط خارجی مدعی هستند که یک نهاد مردمی هستند آنها به دیدن ما آمدند و تقاضای گفتگو کردند نه ما.

جمهوری اسلامی ایران همواره آماده تعامل و گفتگو است

وی افزود: آمریکایی ها در سال 59 به تصور خودشان به عنوان یک تنبیه، رابطه اشان را با ما قطع کردند. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ وقع رابطه اش را قطع نکرد. امام راحل(ره) بعد از انقلاب علیرغم همه ناجوانمردی های گذشته گفتند : ما می خواهیم با هم کشورها به جز دو کشور یعنی اسرائیل و رژیم آپارتاید رابطه داشته باشیم اما اخلاق آمریکایی ها این بود که مرتبط توطئه و فتنه و کودتا علیه ما طراحی کردند.

احمدی نژاد گفت: آمریکایی ها امروز هم درمسئله هسته ای باز مقابل ملت ما قرار گرفته اند، آنها هر زمان که امکان ضربه زدن به ما را پیدا کنند آن را انجام داده اند این اخلاق آنها است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما همواره گفته ایم دنبال درگیری با هیچ کس نیستیم و صلح دوست بودن ویژگی ملت ما است ، ما هیچ وقت اهل تجاوز نبوده ایم و ما منطق قوی ای داریم و اگر کسی منطقی ارائه کند ما هم می پذیریم.

احمدی نژاد با رد این مطلب که شدت حملات لفظی آمریکا علیه ایران شدت یافته است، اظهار داشت: شدت حملات لفظی بیشتر از قبل نشده است ، سه چهار سال قبل خیلی بیشتر بود و عملا ما را تهدید می کردند. ولی الان افرادی خبرسازی می کنند آمریکایی ها واقعا قادر نیستند که حرکتی علیه ما انجام دهند .

وی با اشاره به نگارش نامه خود به بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت: نامه من حرف ملت ایران و حرف همه مردم دنیا بود . این نامه می توانست پاسخ داشته باشد ولی پاسخ ندادند البته بعدا چیزی فرستادند که مودبانه نبود.

رئیس جمهور افزود: در شورای روابط خارجی هم آنها از ما خواستند که گفتگو کنیم ، ما هم قبول کردیم اما به درخواست آنها مسئله رسانه ای نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در همین حال اظهار داشت: پیشرفت ملت ایران در مسائل علمی و سیاسی امروزه به الگویی برای تمامی جهان تبدیل شده و این به علت فرهنگ غنی ملت ایران است.

رئیس جمهوری گفت: اگر امروز ما در مسائل مختلف علمی و سیاسی پیشرفت می کنیم خود همین پیشرفت باعث می شود تا آمریکا از این موضوع ناراحت و نگران شود و تصمیم بگیرد تا ضربه ای بر مواضع ما وارد کند که نحوه برخورد فعلی آنها نمونه بارز آن است.

هر کشوری که هسته ای شد تحت فشار آمریکا قرار گرفت

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و برخی از کشورهای غربی در حال حاضر از نقش حساس ایران و پیشرفت ملت ما می ترسند زیرا آنان در طول تاریخ نتوانستند به ملت ایران آسیب جدی وارد کنند. هر کشوری که هسته ای شد تحت فشار آمریکا قرار گرفت که در حال حاضر می بینیم برخی از کشورها با دادن تعهد به آمریکا نمی توانند آزادانه حرکت کنند.

احمدی نژاد افزود: کشورهای غربی و آمریکا باید بدانند در شرایط کنون فشار آوردن به کشورهای منطقه اشتباه است که آقای بوش این اشتباهات پی در پی خود را در عراق و افغانستان تکرار کرد که در تمامی زمینه ها نیز می بینیم که چگونه تمام مواضع اش با شکست روبه رو شد.

وی گفت: اگر ما تصمیمات درست در خصوص مسائل سیاست خارجی کشورمان نگرییم در آینده برای خودمان مشکل ساز خواهیم شد . آمریکا دلش می خواهد به ما آسیب برساند ولی توان این کار را ندارد زیرا عاقلانی در آمریکا هستند که مخالف حمله نظامی به ایران هستند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر امروز آمریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران فشار می آورد این فشار در اصل فشار روانی است زیرا دیدند که در بحث هسته ای نمی توانند در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند پس دست به تحرکاتی زدند تا فضای داخلی ایران را متشنج کنند که به گفته خودشان چند صدایی در ایران بوجود آید که اگر این اتفاق بیفتد آنان به هدفشان رسیده اند.

قدرتهای زورگو نمی‌توانند به ایران آسیب جدی بزنن

‬احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان حمله و آسیب رسانی به جمهوری اسلامی ایران را ندارند زیرا کارشناسان ما بطور دقیق تمامی حرکات آنان را مورد تحلیل قرار می دهند که در نهایت این تحلیل ها در یک جمله از زبان احمدی نژاد شنیده می شود.

وی تاکید کرد: اینکه برخی ها اینگونه بیان می کنند که حضور یک ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس بسیار نگران کننده است درست نیست مگر ما در گذشته ناو آمریکا را در خلیج فارس نمی دیدیم ، ما در جنگ لبنان دیدیم که آمریکا ناوهای خود را از منطقه خارج کرد پس خارج کردن ناو نگران کننده است نه آوردن آنها.

رئیس جمهور انسجام و همبستگی ملی کشور را کلید پیروزی جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم ما مراقب باشند زیرا غربی ها می خواهند دعواهای داخلی را در کشور رواج دهند. دشمن به دنبال آن است که ما را تضعیف کنند. کسانی که در داخل کشور هستند مراقب باشند که گول این گونه شیطنت ها را نخورند.

احمدی نژاد افزود : هر کسی می خواهد در راه نظام و کشور خود شهید شود نیازی نیست به جبهه برود می تواند با سیاست ها و رفتارهای خود به مقابله با دشمن بپردازد که اگر در بستر جان خود را ازدست داد آن وقت نیز شهید محسوب می شود.

تحریم بین‌المللی اصلا معنا ندارد

رئیس جمهور با اشاره به صدور قطعنامه تحریمی شورای امنیت بر ضد ایران، گفت: تحریم بین‌المللی اصلا معنا ندارد و کسی از آن تبعیت نمی کند، چون تحریم باید منطق داشته باشد، ایران که تخلفی نکرده است. دنیا هم نمی پذیرد، این حرف ها یبیشتر جنگ روانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجری برنامه شبکه خبری دو از رئیس جمهور سئوال کرد برخی می گویند دیپلماسی سخنرانی های داغ شما عامل صدور دو قطعنامه شورای امنیت بوده است ، شما گفتند 10 قطعنامه دیگر هم صادر کنند اثری ندارد، آیا واقعا به نظر شما تحریم ها اثری ندارد، که رئیس جمهور پاسخ داد: اصولا ادبیات تحریم ها گذشته است و کشور ما امروز یک کشور توانمند با ارتباطات گسترده است وآنها به مراتب بیشتر به ما نیاز دارند.

وی افزود: مناسبات سیاسی و اقتصادی ما با دنیا فراتر از دلارهایی است که ما وارد کشور می کنیم. مثلا اگر ایران در بازار انرژی نباشد، کل جریان انرژی دنیا بدست یک قدرت می افتد و این معنایش برای سیاستمداران دنیا روشن است.

احمدی نژاد گفت: تحریم بین المللی اصلا معنا ندارد و کسی از آن تبعیت نمی کند. چون تحریم باید منطق داشته باشد. ایران که تخلفی نکرده است. دنیا هم نمی پذیرد. عده ای از روسای جمهوری دنیا هم با من تماس گرفتند و گفتند ارتباط ما با شما سر جای خودش است این حرف ها یبیشتر جنگ روانی است.

برای هسته‌ای شدن تقریبا هیچ هزینه‌ای نداده‌ایم

وی افزود: البته ممکن است آمریکا و اروپا محدودیت های بانکی ایجاد کنند ولی اصل این است که ما باید هسته ای باشیم و ما تقریبا تاکنون هیچ هزینه ای نداده ایم .

سعی می‌کنیم جلوی صدور قطعنامه بعدی را بگیریم

رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: با صدور قطعنامه ها چه اتفاقی افتاده، آنها تلاش می کنند قطعنامه بعدی را صادر کنند و ما هم برای جلوگیری از آن تلاش می کنیم.

ما در سفر آمریکای لاتین چند قرارداد مهم بستیم، البته بعضی ها گفتند که قراردادهایمان را به آنها اعلام نکنید، یک صندوق بین المللی با حضور چهار کشور هم ایجاد می شود که خودش یک بانک است ما باید از مشکلات عبور کنیم .

وی اظهار داشت: اینکه فکر کنند اقتصاد ما با این مسائل به هم می خورد اشتباه است؛ گرانی های اخیر هم هیچ ربطی به قطعنامه ندارد.

رئیس جمهور خطاب به بانک های اروپایی گفت: پول ما پیش شماست، ما پول خود را جای دیگری می بریم.

احمدی نژاد تاکید کرد: در بخش سرمایه گذاری و مواد غذایی نیز هیچ مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.

مجری شبکه دو از رئیس جمهور پرسید یعنی شما واقعا نگران آینده مملکت نیستید، که وی پاسخ داد: نه نگران نیستم چرا باید نگران باشم، من برخلاف آنچه که می گویند کشور و مردم را بسیار خوب می شناسم و تنها رئیس جمهوری هستم که 365 شهرستان را رفته ام.

رئیس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را بزرگترین انقلاب اقتصادی تاریخ معاصر توصیف کرد و گفت: باید عالمانه و با تدبیر و پرهیز از اقدامات عجولانه زیر ساخت‌های اجرایی این اصل را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سئوالی در خصوص دیدگاه دولت درباره سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت نهم برای اولین بار ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کرد .

عدم شرکت رئیس دولت در همایشی به منزله مخالفت با آن نیست

وی افزود: بنده شخصا نامه نوشتم و چندین بار این درخواست را مطرح کردم و مقام معظم رهبری نیز با بزرگواری این سیاست ها را ابلاغ فرمودند و در واقع تلاش کردیم مقدمات رها سازی اقتصادی به سرعت فراهم شود.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال مجری گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص علت غیبت وی در همایش بررسی اصل 44 قانون اساسی که روز گذشته با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سران قوای مقننه و قضایی برگزار شد ، اظهار داشت: گروهی تصمیم می گیرند همایشی را برگزار کنند ولی دولت لزوما نباید در آن شرکت کند.

رئیس جمهور افزود: سمینار ها و همایش ها و جلسات مختلفی از سوی کارشناسان برگزار می شود ولی بنده در آنجا حضور ندارم و امکان دارد در طول سال در معدودی از آنها شرکت کنم که قطعا این مسئله به معنای مخالفت با موضوع بحث این نشست ها نیست.

نمی‌پذیریم عده ای حرف خود را به نام سند چشم انداز و برنامه توسعه مطرح کنند

احمدی نژاد اضافه کرد: عده ای حرف خود و گروه خود را به نام سند چشم انداز 20 ساله و برخی نیز خواسته های خود و گروه خود را بنام برنامه 5 ساله توسعه مطرح می کنند که به طور طبیعی نگاه آنها مورد پذیرش ما نیست.

وی افزود: دولت لایحه جامعی را برای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تدوین کرد و با وجود آنکه بخشی از این سیاست ها قبل از دولت نهم نیز ابلاغ شده بود تقریبا کاری در این زمینه صورت نگرفته بود و ما توانستیم کار بزرگی را انجام دهیم .

رئیس جمهور ادامه داد: اکنون 22 قرارداد برای ساخت نیروگاه در بخش خصوصی منعقد شده است و دولت آماده واگذاری هفت نیروگاه و برخی صنایع بزرگ به بخش خصوصی است که اینها از اقدامات دولت ما است.

احمدی نژاد تصریح کرد که با مفهوم خصوصی سازی به معنای اختصاصی سازی برای نزدیکان خود به شدت مخالفت دارد و در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شعار مردمی سازی را محور قرار داده و به همین دولت دولت او سهام عدالت را ایجاد و توزیع کرده است.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی یعنی مردم و در سهام عدالت ، مردم می توانند بر اساس توانایی مالی خود سهام ریز و درشت بخرند و قعطا دولت نهم طرفدار سرمایه گذاری است؛ بطوری که در 9 ماه سال جاری تمایل به سرمایه گذاری 91 درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور در عین حال خاطر نشان کرد: حد سرمایه گذاری قانون است و قانون جز آنکه تاکید دارد درآمد قانونی و مشروع باشد ، سقفی برای سرمایه گذاری قرار نداده و به همین دلیل دولت با سیاست خود که جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری ها بوده موجب تشویق سرمایه گذاری در کشور شده است.

احمدی نژاد اضافه کرد برای نخستین مرتبه دولت او توسعه سرمایه گذاری توسط شرکت های دولتی را محدود و آن را در برخی موارد منوط به اجازه شورای اقتصاد کرده است.

وی متذکر شد: برخی با فضاسازی ها و جو کاذبی که ایجاد کرده اند اجازه نمی دهند دولت زیر ساخت های اجرای رهاسازی اقتصادی به سوی اقتصاد مردمی را به طور عالمانه و با تدبیر و تأنی و متانت پیگیری نماید.

برنامه 5 ساله چهارم اشکالات جدی دارد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت موظف است قانون برنامه توسعه و برنامه بودجه را اجرا کند ، در عین حال گفت که قانون برنامه 5 ساله توسعه کشور دارای اشکالات جدی است .

احمدی نژاد در خصوص یکی از این اشکارات اظهار داشت: قانون برنامه می خواهد به سرعت اقتصاد ایران را به سوی اقتصاد جهانی رهنمون سازد در حالی که هنوز اقتصاد ما با تزریق یارانه پیش می رود .

وی تاکید کرد: هنگامی که مردم ما درآمد خود را با قیمت جهانی دریافت نمی کنند به آنها نمی توان گفت با قیمت جهانی هزینه کنید و در این صورت باید با پرداخت یارانه به اقتصاد شیبی دهیم تا بخشی از مردم در این مسیر از زندگی ساقط نشوند.

چشم بسته تصمیم نمی گیریم

رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی دولت باعث می‌شود ما چشم بسته تصمیم نگیریم، گفت: پس از آغاز این سفرها کار عمرانی دولت دو برابر شده که همین امر، پیشرفت و شکوفایی کشور را سبب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی زنده خبری شبکه دو سیما، در خصوص سفرهای استانی خود گفت: این سفرها، چهار دستاورد برای دولت دارد که باعث می شود ما در بحث شکوفایی استعدادها و مسائل داخلی استان با چشمی باز حرکت کنیم.

وی افزود: ما در این سفرها به دنبال وحدت و همبستگی ملی هستیم، مردم کشورما باید بدانند که دولت همیشه بدنبال منافع آنان بوده است و مختص مردم پایتخت نشین نیست.

تصمیمات سریع دولت کارشناسی شده است

رئیس جمهور تصریح کرد: سفرهای استانی دولت باعث می شود که ما چشم بسته تصمیم نگیریم که همین امر به دولت برای اختصاص بودجه کمک شایان می کند.

احمدی نژاد ادامه داد: این سفرها باعث شده است تا در سیستم دولتی تحرک شایانی بوجود آید، ما باید سیستم فعلی را تحریک کنیم تا به مطالبات مان دست پیدا کنیم.

رئیس شورای عالی اقتصاد کشور تصریح کرد: ما با این سفرها نیازهای کشور را به درستی شناسایی می کنیم و تصمیمات لازم را اتخاذ می کنیم، تکلیف دولت و مردم معلوم است، منافع دولت با این سفرها معین می شود که همین امر باعث می شود ما هزینه ها را به درستی در کشور مصرف کنیم.

وی گفت: این که مردم روستا آب و راه می خواهند، مطالبات زیادی نیست، دولت باید آب آشامیدنی به ملت خود ارائه دهد. این سفرها ابتکار جدیدی بود که دولت نهم آن را ایجاد کرد.

محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد: پس از آغاز این سفرها کار عمرانی دولت دو برابر شده که همین امر باعث پیشرفت و شکوفایی کشور خواهد شد.

رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا بالاخره شما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنید، آیا الزامات دولتی شما را محافظه کار نکرده است، گفت: آن کسی که می خواهد کار کند از محاسبه باکی ندارد، افراد کمی هستند که برای خود رابطه هایی پیدا کرده اند که با آن رابطه ها دست به کارهای خلاف قانون می زنند.

مبارزه اصلی با فساد اقتصادی اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی است

وی، مبارزه اصلی با فساد اقتصادی را اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی دانست و افزود: ما هر روز به عدالت بیشتر نزدیک می شویم که مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک شایانی در این زمینه به ما می کند، ما نظارت ها را جدی تر کرده ایم که همین امر باعث شده جلوی تخلفاتی که درحال حاضر شکل گرفته است ، را بگیریم ولی باید قبول کرد که موانعی نیزبر سر این کار وجود دارد.

احمدی نژاد گفت: ما با اینکه کسی پول داشته باشد مخالف نیستیم، ما مخالفت آن هستیم که کسی برخلاف قانون عمل نکند ولی متاسفانه اشخاصی هستند که با داشتن رابطه نه یک میلیون بلکه بیش از دهها میلیارد تومان پول از بانک های کشور دریافت کرده اند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما بدنبال آنیم تا اداره و اقتصاد کشور را به مردم واگذار کنیم.

ما اهل کاریم و در پی حزب‌ سازی نیستم

رئیس جمهور در بخش دیگری از گفتگوی خود با بخش ویژه خبری شبکه دو سیما ، سخن کسانی که عدم پیروزی حامیان دولت در انتخابات را به معنای فقدان پایگاه اجتماعی این دولت ارزیابی کردند درست ندانست و گفت: دولت های گذشته ، قبل از انتخابات از حمایت احزاب برخوردار بوده و بعد از انتخابات نیز حزب رسمی درست کردند ولی دولت نهم برآمده از متن مردم و به تعبیری مردمی ترین دولت است.

وی ادامه داد: این دولت تقریبا مورد حمایت هیچ حزبی قرار نگرفت و بعد از آنکه بر سر کار آمد نیز تقریبا این وضع ادامه داشت و همانطور که مردم بر اساس دیدگاه خود به بنده رای دادند بر اساس این نگرش نیز از خدمتگذاران خودنیز حمایت می کنند.

رئیس جمهور گفت: احزاب حامی دولت های قبلی هم در زمینه تبلیغات و هم در زمینه فشار به دستگاههای درون سیستم به دولت کمک می کردند ولی دولت نهم تلاش نکرد حزب ایجاد کند.

احمدی نژاد در عین حال بر این نکته نیز تاکید کرد که دولت متبوع او با تحزب مخالفتی ندارد ولی از آنجا که این نگرش راقبول ندارد که امکانات مردمی را به جای خدمت به ملت، در خدمت دوام اختیارات خود بکار گیرد از ایجاد حزب خودداری کرده است.

انتخابات 24 آذر آزاد ترین انتخابات بود

وی ادامه داد: در انتخابات 24 آذر نیز چند گروه به طرفداری از دولت وارد عرصه شدند و چند گروه رسما خود را حامیان دولت معرفی کردند که لیست آنها با یکدیگر متفاوت بود و این مسئله نشانگر عدم دخالت دولت در این امر تلقی می شود.

رئیس جمهور اضافه کرد: انتخابات اخیر تنها انتخاباتی بود که دولت تلاش نکرد به مردم بگوید چکاری انجام دهند و واقعا مسئولان اجرایی در این انتخابات که آزاد ترین انتخابات بود دخالت نکرده و مطلقا سعی نکردند تاثیری در روند آن بگذارند.

احمدی نژاد با اشاره به نامزدی و پیروزی خواهر خود در انتخابات شورای شهر تهرن اظهار داشت: خواهر بنده یک انسان است که بر اساس تشخیص خود حق دارد برای زندگی و آینده خود و خدمت به مردم تصمیم بگیرد و دولت نیز بر خلاف دولت های گذشته که به صراحت سیگنالهایی را در حمایت از برخی افراد ارسال می کردند هیچ گونه حمایتی از نظر اداری یا ریالی و سیاسی از او نکرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگر مجری برنامه در خصوص احتمال ایجاد یک حزب از سوی اودر آینده، اظهار داشت: بنده دنبال حزب نیستم و وقت این کار را ندارم و شما هم اجازه بدهید در کنار این همه حزبی هم وجود دارد، یک گروه هم از همه ثانیه ها برای خدمت به مردم و کشور استفاده کند.

وی متذکر شد: قطعا مردم ایران صاحب تشخیص هستند و تجربه نشان داده که آنها صلاح خود را به خوبی درک می کنند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اظهار نظرهایی که نسبت به تصمیمات دولت وی می شود و برخی آنها را غیر علمی و عجولانه می دانند گفت: بنده یک شخصیت دانشگاهی هستم و اگر افراد دانشگاهی نخبه محسوب شوند من نیز یک نخبه هستم.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت نهم به لحاظ کیفیت وسطح تسهیلات از همه دولتهای گذشته بالاتر است و طیف کسانی که در این دولت مشغول خدمت هستند از جمله نخبگان کشور هستند که در سطح مراودات شخصی خود نیز تلاش می کنند به صورت یک مجموعه علمی گردهم آیند.

دولت نهم یک بدنه کارشناسی وسیعی دارد

وی اضافه کرد: دولت نهم یک بدنه کارشناسی وسیعی دارد و یک حلقه کارشناسی نیز از طریق ارتباط با متخصصین تشکیل داده ولی برخی تصور می کنند فقط خودشان نخبه و کارشناس هستند و چون با آنها مشورت نمی شود ، مدعی هستند که تصمیمات و اقدامات دولت غیر کارشناسی است.

احمدی نژاد گفت که بر این باور است که دولت برای برخی تصمیمات و اقدامات باید مطالعات دقیق تری داشته باشد اما در عین حال خاطرنشان کرد بسیاری از کارهایی که دولت انجام د اده از جمله واگذاری سهام عدالت و تاسیس بنگاههای اقتصادی زودبازده محصول ساعت ها کارشناسی و تحقیق و بررسی بوده است.

رئیس جمهور گفت: دولت نهم تلاش می کند بهترین تصمیمات و اقدامات را برای خدمت به مردم انجام دهد ولی تند کار کردن مسئولان اجرایی به معنای عدم کارشناسی نیست.

از نقد صحیح و عالمانه استقبال می کنیم

وی بر این نکته نیز تاکید کرد: نیت دولت نهم آن است که کشور را درست و سریع بسازد و در این راستا از نقد علمی و صحیح و عالمانه استقبال می کند و کمک صادقانه آحاد مردم و نخبگان را برای انجام درست امور حق خود می داند.

مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خاتمه از احمدی نژاد پرسید آیا شما بعد از ریاست جمهوری نیز مردمی از جنس مردم هستید که وی پاسخ داد بنده همواره خادم ملت هستم و به لطف خدا مسئولیت در روابط خانوادگی و مردمی بنده تاثیری نداشته و به لحاظ شخصی با آنکه کمتر به خانواده رسیدگی می کنم اما زندگی روزمره خود را ادامه می دهم.