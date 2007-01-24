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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۱۸

با حضور ابومازن و مشعل در قاهره؛

تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین پایان ژانویه اعلام می شود

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رئیس دفتر سیاسی حماس در نظر دارند در پایان ماه جاری میلادی تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، منابع آگاه فلسطین اعلام کردند: "ابومازن" و"خالد مشعل"در دیدار اخیر خود توافق کردند که درپایان ماه جاری میلادی برای اعلام تشکیل دولت وحدت ملی به قاهره می روند.

منابع آگاه اعلام کردند دراین دیدارنمایندگان همه گروه ها و سازمان های فلسطینی حضور خواهند داشت.

به گفته این منابع "ابومازن" و"مشعل" از سوی گروه های فلسطینی و کشورهای عربی به ویژه قطر برای دستیابی به توافق تحت فشار قراردارند.

براساس توافقات بین طرفین، "زیاد ابوعمرو" به عنوان وزیرامورخارجه ، "سلامه فیاض" به عنوان وزیرامور دارایی انتخاب
می شوند و همچنین مسئولیت وزارت کشور نیز به شخصیتی مستقل سپرده می شود.

خالد مشعل و ابومازن

ازسوی دیگر یک منبع آگاه دیگراعلام کرد: "ابومازن" اخیرا دو تن از شخصیت های فلسطینی را برای اطلاع دولت آمریکا از این توافقات به واشنگتن فرستاده است.

این منبع خاطرنشان کرد: فرستادگان "ابومازن" به واشنگتن همچنین درماموریت خود کاخ سفید را برای موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست "اسماعیل هنیه" متقاعد خواهند کرد.

"ابومازن" و "خالد مشعل" یکشنبه گذشته درمذاکرات خود درباره ادامه گفتگوها به توافق رسیدند.

کد مطلب 439099

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