آرش دادگر کارگردان نمایش «او» که این روزها در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است درباره شکل گیری این اثر به خبرنگار مهر گفت: فراخوانی را برای انتخاب بازیگران نمایش «او» منتشر کردیم که بیش از ۱۲۰ نفر در این انتخاب شرکت کردند و در نهایت پنج نفر را برای حضور در نمایش «او» انتخاب کردیم.

وی با اشاره به اینکه نمایشنامه «او» توسط مهدی تاج الدین نوشته شده است، توضیح داد: این نمایش به صورت کارگاهی شکل گرفت و ساعات تمرین را با توجه به اینکه زمان کمی برای آماده کردن نمایش داشتیم، افزایش دادیم.

به گفته وی، در نمایش «او» تلاش شده به فضایی جادویی نزدیک شوند.

دادگر با اشاره به استفاده از مدیا در اجرای نمایش «او» اظهار کرد: روی استفاده از مدیا آزمایش کردم چون قبلا از این امکان در نمایش هایم استفاده نکرده بودم. وقتی قرار است از امکانی چون مدیا که پیش از این توسط گروه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته استفاده کنیم باید بسیار دقیق و هوشمندانه و متعلق به همان لحظه باشد. باید کارکرد مدیا برای موقعیت باشد نه اینکه به عنوان یک ابزار صرف مورد استفاده قرار گیرد.

کارگردان نمایش «او» درباره داستان نمایش توضیح داد: داستان «او» روایتگر به جریان افتادن پرونده ای قدیمی است که بازرس سعی می کند بفهمد شخص غایب کیست و چرا غایب است.

وی درباره دلایل اینکه نمایش «او» را به مدت ۱۵ شب و در ۲ نوبت روی صحنه می برد، گفت: من به مکان اجرا شدیدا اعتقاد دارم زیرا صدا، عمل و اندیشه در مکان باقی می ماند. وقتی قرار باشد کار دیگری هم در همان فضا و سالن اجرا شود، نمی توانم کار خود را اجرا کنم ضمن اینکه نیاز داشتم چیدمان مخاطب و تماشاگر را در سالن سمندریان بسته به طراحی خود تغییر دهم لذا ترجیح دادم که ۱۵ شب «او» را به تنهایی اجرا کنم تا اینکه ۳۰ شب و در کنار کار دیگری این اتفاق بیفتد.

دادگر در پایان سخنان خود با بیان اینکه همگان به دنبال قصه هستند در حالیکه چیزهای دیگری هم غیر از قصه در یک اجرای نمایشی وجود دارد، اظهار کرد: در نمایش «او» تلاش تماشاگر نمایش را تکمیل می کند و دوست داریم تماشاگر با نمایش «او» به اشتراک برسد تا اینکه ناظر صرف باشد. در اصل نمایش «او» تجربه ای است برای تماشاگر.