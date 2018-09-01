به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر شنبه در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به میزبانی سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سمنان بابیان اینکه در دین مبین اسلام بسیار به عقل و خرد اشاره‌شده است، ابراز داشت: راه تداوم یک حکومت از احساسات عبور نمی‌کند و باید بر طبق آموزه‌های دینی بر عقلانیت و مسائل علمی تأکید بیشتری کنیم.

وی بابیان اینکه راه تحقق جامعه مبتنی بر نظام عقلانیت کتابخوانی و مطالعه است، افزود: برخوردهای احساسی نمی‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند لذا در این گام باید عقلانیت را در صنعت، هنر، آموزش و دیگر حوزه‌ها حاکم و آن‌ها را از بعد شعار به مرحله عملیاتی مبدل کنیم.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه بابیان اینکه اسلام علاوه بر علم و عقلانیت به مسئله سنت نیز توجه دارد، ابراز داشت: نخستین منبع موردمطالعه در هر علومی قران محسوب می‌شود که به‌عنوان سنت پیامبر معرفی‌شده و انباشته از علم و عقلانیت است لذا باید این منبع متصل به ذات ازلی را در وهله نخست به‌درستی شناخته سپس در جامعه به کاربندیم.

همتی در ادامه تصریح کرد: جشنواره رضوی فرصت خوبی برای اشاعه فرهنگ و سیره ائمه (ع) و ترویج کتابخوانی است که اگر این قبیل برنامه‌ها در سطح جامعه عمومیت بیشتر پیدا کند قادر خواهد بود مردم را به سمت مطالعه که همان ابزار عقلانیت است سوق دهد.

وی افزود: مردم استان سمنان با توجه به هم‌جواری بارگاه امام هشتم همواره می‌کوشند تا غبار را از چهره زائران پاک کنند و دراین‌بین موکب‌های بسیاری را برپا و به پذیرایی از زائران مشغول هستند که باید از این ظرفیت‌های موجود برای ترویج سیره ائمه و کتابخوانی استفاده کرد.