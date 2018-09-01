به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکانومیک تایمز، «کازویوکی ناکین» (Kazuyuki Nakane) وزیر خارجه ژاپن امروز شنبه با «عمران‌ خان» نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.

وزیر خارجه ژاپن در این دیدار اعلام کرد: توکیو به گسترش تجارت با پاکستان و سرمایه‌گذاری در این کشور علاقه مند است.

وی از اعطای کمک ۲.۱ میلیارد ینی ژاپن به اسلام آباد در این خصوص خبر داده و تأکید کرد: با ایجاد تسهیلات ویژه برای بازرگانان پاکستانی سعی داریم روابط اقتصادی با این کشور را افزایش دهیم.

عمران‌خان نیز در این دیدار از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای بازدید از پاکستان دعوت به عمل آورد.

نخست وزیر جدید پاکستان ادامه داد: از گسترش روابط اقتصادی و تجاری با تمام کشورهای دوست از جمله ژاپن استقبال می‌کنیم.