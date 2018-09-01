به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلاتس، یکی از مسئولان ارشد دولتی ژاپن اعلام کرد که این کشور همچنان به تلاش برای دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا ضد صادرات نفت ایران مصمم است، زیرا این کشور عرضه نفت ایران را برای امنیت انرژی و تجارت خود، مهم می‌داند.

ریو مینامی، مدیر کل بخش نفت، گاز و منابع معدنی در وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن گفت: حتی پس از دور دوم مذاکرات (با دولت آمریکا)، موضع ژاپن همچنان محکم هست.

وی افزود: اصل بنیادین ما این است که برای معافیت (از تحریم‌های آمریکایی) تلاش کنیم.

این مدیر ژاپنی با اشاره به دور دوم مذاکرات ژاپن و آمریکا در این زمینه در ماه گذشته، گفت: در دور دوم مذاکرات، ژاپنی به روشنی موضع خود برای ادامه واردات نفت از ایران را به آمریکا توضیح داد تا با مسئولان آمریکایی به تفاهم برسد.

مینامی گفت: از دید دولت ژاپن، ما برای ادامه امنیت انرژی ژاپن و همچنین با توجه به تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های ژاپنی، واردات نفت از ایران را ضروری می‌دانیم.

وی در شرایطی این اظهار نظر را کرد که پالایشگران ژاپنی از دولت این کشور خواسته‌اند از تحریم‌های آمریکایی معاف کنند، زیرا آنها خواهان حفظ سطح واردات خود هستند.

این مدیر ژاپنی اعلام کرد: تصمیم نهایی درباره ادامه واردات نفت از ایران، به عهده شرکت‌های خصوصی ژاپن است.

واردات نفت ژاپن از ایران در ماه‌های مه و ژوئن امسال افزایش یافت. میانگین واردات نفت ژاپن از ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی به بیش از ۱۶۲ هزار بشکه در روز بوده است.