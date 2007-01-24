لابی های صهیونیستی طراحان سیاست آمریکا در قبال ایران هستند / حمله به ایران تمام خاورمیانه را به آتش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گلف نیوز در مطلبی نوشت : بدیهی است آمریکا به جای در پیش گرفتن سیاست گفتگو با ایران به شیوه ای که گروه تحقیق عراق به آن توصیه کرده بود؛ راه تقابل را در پیش گرفته است و به نظر می رسد که این سیاست رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر مشاورانی همچون " الیوت آبرامز" فردی که در شورای امنیت ملی عهده دار امور خاورمیانه است و همچنین نومحافظه کارانی است که در مؤسسه طرفدار اسرائیل "امریکن اینترپرایز" مشغول به کار هستند و خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند.

در ادامه این مطلب با اشاره به شکست نئومحافظه کاران درقضیه عراق و عقب نشینی این گروه آمده است : اما این گروه همچنان در کاخ سفید و در دفتر دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا نفوذ دارد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به نگرانی برخی از کشورهای عربی از افزایش نفوذ منطقه ای ایران نوشت : کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه آمریکا) در سفر منطقه ای خود تلاش کرد تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن و مصر را علیه ایران تحریک کند؛ اما این کشورها به ویژه نگران تهاجم آمریکایی- اسرائیلی علیه ایران هستند که این اقدام می تواند نگرانیهایی در داخل برای آنها فراهم کند.

در ادامه گلف نیوز با اشاره به دیدگاه کارشناسان آورده است : صاحب نظران بر این باورند که در صورتی که آمریکا به ایران حمله کند؛ بیم آن می رود که ایران پایگاههای آمریکا در منطفه خلیج فارس و درعراق را هدف حملات موشکی خود قرار دهد و حزب الله نیز به اسرائیل حمله کند و در این مسیر سوریه نیز مورد تهاجم اسرائیل قرار گیرد که در آن زمان بیم شعله ور شدن جنگ در خاورمیانه می رود که پیامدهای آن برای همه نگران کننده خواهد بود.

درادامه، این مطلب با اشاره به تهدیدهایی که ایران به زعم نویسنده این مقاله می تواند برهژمونی منطقه ای آمریکا از جمله در خلیج فارس، تنگه هرمز و تهدید هسته ای اسرائیل، عراق، لبنان و فشار بر دولت سنیوره داشته باشد و همچنین تلاش ایران برای ایجاد یک جبهه جهانی ضد آمریکایی به ویژه با استفاده از کشورهای مخالف آمریکا در آمریکایی لاتین به اظهارات دیک چنی اشاره می کند که ایران را تهدید چند وجهی اعلام کرده است.

در ادامه نویسنده همچنین با اشاره به تنش به وجود آمده میان آمریکا و ایران در ربوده شدن برخی دیپلماتهای کنسولگری ایران در اربیل عراق چنین نتیجه می گیرد که این امر می تواند ناشی از اتخاذ یک سیاست تقابلی از سوی آمریکا باشد و این مسئله یعنی رد درخواست کمیته بیکر-همیلتون که خواستار گفتگو با ایران شده بود؛ نشانگر اوج گیری سیاست نئومحافظه کارانی است که سیاست های اسرائیل را در واشنگتن تقویت می کنند.