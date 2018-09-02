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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۵۳

رئیس صندوق رفاه خبر داد؛

طرح بخشودگی جرایم بدهکاران صندوق رفاه تا پایان شهریور تمدید شد

طرح بخشودگی جرایم بدهکاران صندوق رفاه تا پایان شهریور تمدید شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: طرح بخشودگی جرایم بدهکاران صندوق رفاه که به مناسبت اعیاد قربان و غدیر آغاز شده بود تا پایان شهریورماه تمدید شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر افزود: با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه و درخواست های مکرر دانش آموختگان جهت تمدید این طرح و همچنین فراهم سازی فرصت بیشتری برای دانش آموختگان جهت تأمین منابع مالی لازم جهت بازپرداخت بدهی به صندوق، این طرح تا پایان شهریورماه تمدید شد.

وی گفت: در زمان اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می توانند با بازپرداخت بدهی خود به صورت یکجا از بخشودگی صددرصدی جرایم برخوردار شوند و همچنین می توانند با واریز ۵۰ درصد جریمه از امکان بخشودگی مابقی جرایم و همچنین تقسیط کل بدهی در ۶ قسط بهره مند شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: دانش آموختگان برای استفاده از این طرح صرفاً باید با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کنند.

کد مطلب 4391109
زهرا سیفی

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