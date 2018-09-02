طرح بخشودگی جرایم بدهکاران صندوق رفاه تا پایان شهریور تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر افزود: با توجه به استقبال گسترده دانش آموختگان از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران صندوق رفاه و درخواست های مکرر دانش آموختگان جهت تمدید این طرح و همچنین فراهم سازی فرصت بیشتری برای دانش آموختگان جهت تأمین منابع مالی لازم جهت بازپرداخت بدهی به صندوق، این طرح تا پایان شهریورماه تمدید شد.

وی گفت: در زمان اجرای این طرح، دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می توانند با بازپرداخت بدهی خود به صورت یکجا از بخشودگی صددرصدی جرایم برخوردار شوند و همچنین می توانند با واریز ۵۰ درصد جریمه از امکان بخشودگی مابقی جرایم و همچنین تقسیط کل بدهی در ۶ قسط بهره مند شوند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: دانش آموختگان برای استفاده از این طرح صرفاً باید با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کنند.