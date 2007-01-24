عمان و امارات به نیمه نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همان طور که انتظارمی رفت رقابت تیم های حاضر در گروه A مسابقات فوتبال جام خلیج فارس با صعود عمان و امارات به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید.

عمان که با اقتدار کار خود را در مسابقات آغاز کرده بود در بازی پایانی خود در مرحله مقدماتی نیز به راحتی از سد یمن گذشت و به عنوان تیم نخست گام به مرحله دوم نهاد. در ثانیه های آغازین مسابقه سلطان الطوقی گل نخست عمان را وارد دروازه یمن کرد. کمتر از 8 دقیقه پس از این گل محمد صالح گل تساوی بخش یمن را به ثمر رساند. درحالی که 2 تیم به کسب نتیجه تساوی رضایت داده بودند این تیم عمان بود که با فرصت طلبی در آخرین دقایق بازی توسط احمد البوصافی گل پیروزی را به تور دروازه یمن رساند و شاگردان ماچالا با امتیاز کامل جواز صعود به مرحله دوم را از آن خود کردند.

در دیگر دیدار این گروه امارات توانست با خوش شانسی کویت را مغلوب کرده و راهی دور دوم مسابقات فوتبال جام خلیج فارس شود. تیم میزبان که از حمایت تماشاگران بهره می برد بازی را با گل دقیقه یک اسماعیل مطرآغاز کرد. کویت در دقیقه 31 توسط بدر المطوع بازی را به تساوی کشاند. 2 دقیقه پس از به ثمر رسیدن این گل فیصل خلیل بازهم امارات را پیش انداخت. اما برتری شاگردان متسو تنها 2 دقیقه دوام داشت و فهد الفهد توانست دروازه این تیم را برای مرتبه دوم باز کند. با نتیجه تساوی 2 بر2 نیمه نخست بازی به اتمام رسید، نتیجه ای که تا دقیقه 1+90 دوام داشت. در این لحظه اسماعیل مطر برای دومین بار گلزنی کرد و تیمش را به پیروزی رساند. با برتری 3 بر2 امارات برابر کویت، این تیم رتبه دوم گروه A را از آن خود کرد و به جمع 4 تیم برتر رقابت ها راه یافت.

جدول رده بندی گروه A در پایان مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

1- عمان 9 امتیاز، تفاضل گل 3+ ، 2- امارات 6 امتیاز، تفاضل گل 1+ ، 3- کویت یک امتیاز، تفاضل گل 2- ، 4- یمن یک امتیاز، تفاضل گل 2-

* مسابقات فوتبال جام خلیج فارس امروز با برگزاری 2 دیدار از گروه B به پایان می رسد که برنامه آن به شرح زیر است:

قطر - بحرین

عربستان - عراق

* مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس روز شنبه هفتم بهمن ماه برگزار می شود.

