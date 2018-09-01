به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور خارجه درباره هدف سفر مقام عالی رتبه انگلیس (معاون وزیر خارجه انگلیس به ایران) افزود: ما گفتگوهای دوره‌ای با کشورهای مختلف و حتی با انگلیس داریم، این گفتگوهای دوره‌ای در سطح معاونان وزارت امور خارجه است و امروز نیز این گفتگو میان آقای دکتر عراقچی و معاون وزارت امور خارجه انگلیس بوده است، البته دکتر عراقچی، چند ماه گذشته نیز در انگلیس حضور داشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی گفت: وظیفه وزارت خارجه این گفتگوهاست و اکنون نیز این گفتگوها انجام می‌شود.

ظریف در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره عراقچی با معاون وزیر امور خارجه انگلیس و موضوع این مذاکرات و اینکه آیا اتحادیه اروپا از جمله انگلیس گشایشی در زمینه مسائل مالی و پولی ایجاد کرده است، گفت: گشایش مسائل مالی و پولی رخ می‌دهد یا نه؟ این گفتگوها یک دستور کاری دارد و همه جلسات مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی است که درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر می‌شود.

وی افزود: یکسری از موضوعاتی که با دولت انگلیس به عنوان یکی از اعضای باقیمانده ۱+۵ یعنی ۱+۴ داریم، اجرای برجام است و یکی از مهمترین موضوعات اجرای برجام، موضوع دسترسی بانکی است.

وزیر امور خارجه گفت: موضوع فروش نفت در این جلسه به طور حتم مطرح می‌شود و پیش از این، هم وزرای خارجه تعهد خودشان را در این زمینه در بیانیه‌ای با سه وزیر اروپایی و خانم موگرینی داشته اند و هم در اجلاس کمیسیون مشترک در سطح امور خارجه تعهد خود را اعلام کرده اند.

ظریف تأکید کرد: روش‌های اجرایی متعددی نیز پیشنهاد کرده اند و ارائه داده اند و آنچه مهم است این است که این روش‌ها عملیاتی شود، البته پیش از این هم مطرح شده است؛ ضرورت دارد اروپایی‌ها، علاوه بر اعلام تعهد سیاسی، اقدام کنند و این اقدامات نیز ممکن است هزینه داشته باشد.

وی افزود: به هر حال اگر کشورهای مختلف می‌خواهند از منافع برجام بهره‌مند شوند و اگر متعهدند که برجام یک دستاورد مهم برای جامعه بین المللی است باید برای حفظ این دستاورد آمادگی داشته باشند، همانطور که جمهوری اسلامی به طور عملی این کار را انجام داده است آن‌ها نیز باید انجام دهند و هزینه لازم را بدهند.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آژانس برای دوازدهمین بار پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را تأیید و در چندین نوبت نیز اروپا تأکید کرده است که برجام باید حفظ شود پیش بینی شما از آینده چیست؟ گفت: ضرورت دارد اروپایی‌ها و البته نه تنها اروپایی‌ها بلکه سایر اعضای برجام و سایر اعضای بین المللی باید اقدامات لازم را انجام دهند.

ظریف افزود: آنچه مهم است این است که آمریکا از دنیا می‌خواهد که قانون شکنی کند، آمریکایی‌ها نه تنها خودشان قانون شکنی می‌کنند بلکه به دنیا فشار می‌آورند که قانون شکنی کنند و به طور حتم دنیا نیاز دارد که در مقابل این حرکت ایستادگی کند و گرنه هزینه‌های بسیار گسترده تری از برجام را در پی دارد.