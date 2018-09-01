به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری فارس، نوجوانان آباده ای و شیرازی عضو مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس به مربیگری فرهاد یمین و سمیه آورند با تولید ۵ فیلم کوتاه و پویانمایی به جشنواره سی و یکم بین المللی کودکان ونوجوانان راه یافتند.

بر اساس این گزارش، ریحانه اعرابی، زینب نجمی، صنم فتوح نژاد و نازنین هاشمی از کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان آباده با فیلم های: سه شنبه، سی هزار تومن، آرزوی کوچک و اینسان با فیلمسازان نوجوان نیشابور، تبریز، بوشهر، مراغه، لاهیجان، یاسوج، سمنان، بندر انزلی، کرج، تالش، خمینی شهر، اصفهان، مشهد، قزوین، تبریز، اراک، بندرعباس، بجنورد، کرمانشاه، رشت، تویسرکان، ملایر، سنندج، رودبار، همدان، قم، هرمزگان و رفسنجان رقابت می کنند. راضیه خوانسالار دیگر فیلمساز نوجوان کانونی است که از شیراز و با فیلم «حرمت مادر» در جشنواره حضور دارد و با فیلمسازان نیشابوری، تبریزی، بوشهری و رفسنجانی رقابت می کند.

دومین المپیاد فیلم سازی هم زمان با سی و یکیمن جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در گروه سنی ۹ تا ۱۶ سال از ۸ تا ۱۴ شهریور ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۴ نوجوان آباده ای با تولید فیلم در این جشنواره شرکت کردند که در این میان ۴ فیلم به جشنواره راه یافت و ۱۰ فیلم دیگر نیز برای داوری به جشنواره رشد ارسال شد.