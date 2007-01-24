رقابت های جودوی باشگاه های کشور از روز جمعه پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، در بازی های لیگ برتر که با انجام 9 دیدار ازهفته ششم انجام می شود تیم های پاس و دانشگاه آزاد که مکان های اول و دوم جدول را در اختیار دارند کار دشواری در مصاف با رقبای خود پیش رو ندارند . اما نبرد اصلی در میانه جدول و برای کسب جایگاه سوم است. مهرام قزوین که اکنون این جایگاه را دراختیار دارد برای حفظ این مکان دو رقیب سرسخت را پیش رو دارد . خراسان شمالی که بهتر از دور رفت بازی می کند و نیروی زمینی ارتش که همیشه به عنوان یک مدعی در لیگ جودو مطرح است. نتایج این دو دیدار می تواند تا حدودی ابهامات میانه جدول را برطرف کند. ضمن اینکه از میان این سه تیم هرکدام نتایج این هفته را به سود خود خاتمه دهد عنوان سوم را نیز تصاحب خواهد کرد.



از بازیهای لیگ دسته اول نیز 15 بازی انجام خواهد شد.



برنامه کامل لیگ برتر:

توحید- دانشگاه آزاد

کرج – پاس

مهرام قزوین - خراسان شمالی

نیروی زمینی ارتش - خراسان رضوی

توحید- خراسان شمالی

کرج - خراسان رضوی

مهرام قزوین - نیروی زمینی ارتش

پاس - توحید(از هفته چهارم)

دانشگاه آزاد- خراسان رضوی (از هفته چهارم)