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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۴۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری، آغاز هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور و پیگیری مسابقات فوتبال در کشورهای مطرح اروپایی از اهم رویدادهای ورزشی امروز ایران و جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهارم بهمن ماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با چهارم محرم الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم ژانویه سال 2007 میلادی .

* مجمع فدراسیون وزنه برداری با هدف انتخاب رییس این فدراسیون امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

* هفته هفتم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور از امروز با برگزاری 4 بازی در شهرهای مختلف آغاز خواهد شد که برنامه آن به شرح زیر است:
سایپا - آیدانه چالدران
اتکا تهران - استقلال گنبد
پیکان تهران - برق تهران
تربیت بدنی اصفهان - بانک کشاورزی

* هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدار صنایع اراک - پیام مشهد پیگیری می شود.

* مسابقات فوتبال جام خلیج فارس امروز با انجام 2 بازی از گروه B مرحله مقدماتی خود را پشت سر می گذارد. طبق برنامه قطر به مصاف بحرین می رود و عربستان با عراق دیدار می کند. 

* تیم های تاتنهام و آرسنال امشب در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه های انگلستان به دیدار هم می روند. این بازی در ورزشگاه وایت هارت لین برگزار می شود.

* در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امشب سامپدوریا با اینترمیلان دیدارمی کند.

* امشب همچنین با رویارویی تیم های رئال بتیس و بارسلونا هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا آغاز می شود.

کد مطلب 439122

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