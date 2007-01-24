علنی شدن تماسهای قطر و رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه الوطن عربستان، هیئتی اسرائیلی به ریاست "شیمون پرز" معاون نخست وزیراسرائیل هفته آتی از قطر دیدن می کنند.

بر اساس این گزارش، این اولین سفر رسمی و علنی مسئولان اسرائیلی به دوحه به شمار می رود.

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین اعلام کردند: "شیمون پرز" دراین سفر در دانشگاه دوحه سخنرانی و با مسئولان قطری نیز نشست هایی را برگزارمی کند.

شماری از روزنامه نگاران اسرائیلی برای پوشش دادن این سفر نیز هیئت مذکور را همراهی خواهند کرد.

درحالی " پرز" به طور رسمی وارد دوحه می شود که قراربود "زیپی لیونی" وزیرامورخارجه قطر درماه های اخیر در کنفرانس بین المللی که از سوی سازمان ملل متحد در این کشوربرگزارشد، شرکت کند، اما وی به علت حضور اعضایی از جنبش حماس از شرکت دراین کنفرانس منصرف شد.