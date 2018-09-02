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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۵:۴۶

احتمال نامزدی «جان کری» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

احتمال نامزدی «جان کری» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

وزیر خارجه پیشین آمریکا از احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کری» وزیر خارجه دولت «باراک اوباما» از قصد خود برای ادامه فعالیت های سیاسی اش خبر داد.

وی در گفتگو با شبکه سی بی اس با اشاره به این که در حال حاضر بر انتخابات کنگره متمرکز است، احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا را رد نکرد.

کری دوران کنونی را برای آمریکا «بحرانی» نامید و تاکید کرد: باید اعتماد کشور را دوباره جلب کنیم و آن را در مسیر بهتری قرار دهیم.

وزیر خارجه پیشین آمریکا هدف اصلی خود از تداوم فعالیت سیاسی را حفظ  دستاوردهایش در دوران تصدی گری این سمت از جمله توافق هسته ای ایران و توافق آب و هوایی پاریس عنوان کرد.

کد مطلب 4391355

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