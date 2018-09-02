برکناری خطیب مراکشی به دلیل انتقاد از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، وزارت اوقاف مراکش اعلام کرد که «عبد الحمید نجاری» خطیب نماز جمعه شهر «برکان» واقع در شمال این کشور به دلیل انتقاد از سیاست‌های عربستان سعودی در نماز جمعه ۲۰ آگوست برکنار شده است.

بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های ارتباط جمعی منتشر شده، این خطیب مراکشی با اشاره به کنار رفتن پرده کعبه در جریان طوفان حج امسال، تاکید کرد که این مسأله، حادثه مشابه ای را در ابتدای «خلافت عباسی» تداعی می‌کند که در آن ظلم و فساد به اوج رسید و منجر به سرنگونی دولت عباسی شد.

نجاری با مقایسه کردن دو حادثه مشابه گفته است: «بادهای شدیدی که به هنگام موسم حج امسال در عربستان سعودی شروع به وزیدن کرد، فال نیکی است بر زوال یک دولت و ظلمی که در آنجا گسترش پیدا کرده است».