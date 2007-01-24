"نسیم نیشابور" در حلقه نشریات محلی

lبه گزارش خبرنگار مهر درمشهد ، این هفته نامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علیرضا ملکی و سردبیری علیرضا سراجی منتشر شد .



پیش شماره هشت صفحه ای این نشریه دربرگیرنده اخبار شهرستانی و کشوری و مطالبی فرهنگی ، اجتماعی است . در حال حاضر درنیشابورهفته نامه های صبح نیشابور، خیام نامه ، نیم ماهنامه ، شادیاخ ، ماهنامه های فیروزه ، عصر نیشابور و بیش از 20 عنوان نشریه داخلی ادارات و دانشجویی منتشر می شود.

