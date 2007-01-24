  1. هنر
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۵۱

"نسیم نیشابور" در حلقه نشریات محلی

هفته نامه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نسیم نیشابور به جمع نشریات استان خراسان رضوی پیوست .

lبه گزارش خبرنگار مهر درمشهد ، این هفته نامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علیرضا ملکی و سردبیری علیرضا سراجی منتشر شد .

پیش شماره هشت صفحه ای این نشریه دربرگیرنده اخبار شهرستانی و کشوری و مطالبی فرهنگی ، اجتماعی است . در حال حاضر درنیشابورهفته نامه های صبح نیشابور، خیام نامه ، نیم ماهنامه ، شادیاخ ، ماهنامه های فیروزه ، عصر نیشابور و بیش از 20 عنوان نشریه داخلی ادارات و دانشجویی منتشر می شود.

کد مطلب 439137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها