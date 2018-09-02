گوشت مرغ گرم باید کیلویی ۱۰ هزار تومان در بازار عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل استانداری زنجان در پاسخ به توجیهات رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که خواستار گران شدن گوشت مرغ در بازار بود، افزود: باید مصوبه جلسه قبلی ستاد تنظیم بازار که گوشت مرغ را کیلویی ۱۰ هزار تومان تعیین کرده بود اجرا شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه همه انبارهای استان زنجان شناسایی و موجودی این انبارها دستهبندی شود، ادامه داد: انبارهایی که در سامانه جامع انبارها ثبتنام کردهاند و نوع کالاها و ورود و خروج به این انبارها باید رصد شوند.
استاندار زنجان افزود: باید گزارشهای تخلفات دریافتی از جانب شبکه امنیتی با دقت بیشتری بررسی شود.
درویش امیری با بیان اینکه نباید در بازار هرج و مرج در زمینه عرضه کالا و قیمتها باشد، گفت: ستاد تنظیم بازار به دنبال ناامن کردن بازار و ایجاد نگرانی برای تولیدکننده؛ فروشنده و خریدار نیست بلکه به دنبال جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در زمینه نحوه عرضه کالا و قیمتها است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید به تولیدکننده و فروشنده آرامش خاطر داده شود، افزود: در عین حال باید در تصمیمات از خریدار نیز حمایت شود.
وی بر لزوم جلوگیری از وارد شدن فشار بیجا به اقشار مختلف از جمله تولیدکننده؛ فروشنده و یا مصرفکننده تاکید کرد.
درویش امیری با اشاره به اینکه در سال جاری کشاورزان محصول خوبی از مزارع برداشت کردهاند، گفت: آخرین گزارش ۴۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.
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