تسطیح و تیغه زنی ۱۱ کیلومتر راههای خاکی حوزه استحفاظی شهرستان آوج

حسین طراوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طی مرداد ماه سال ۹۷ اقدامات لازم جهت بهسازی در محورهای مواصلاتی شهرستان آوج صورت گرفته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آوج در خصوص اقدامات صورت گرفته عنوان کرد: تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی ۱۱ کیلومتر، ریزش برداری ۱۰۰۰ متر مکعب، شانه سازی ۵۵۰ متر مکعب، شستشوی علائم و تابلوها ۲۱۰ مورد و جمع آوری تابلوهای فرسوده ۱۰ عدد از اقدامات صورت گرفته در طی عملیات راهداری محوری شهرستان آوج است.

وی در خصوص دیگر عملیات راهداری محوری در مرداد ماه ۹۷ افزود: تسطیح و پاکسازی و رگلاژ شانه راهها ۲۳۰۰۰۰ متر مربع، آسفالت مصرفی جهت لکه گیری و روکش ۶ تن، تنقیه پاکسازی پل و آبرو ۱۸ عدد و قنو زنی ۱۳ کیلومتر از جمله اقدامات صورت گرفته در محورهای مواصلاتی این شهرستان است.

طراوتی گفت: خاکریزی دهانه پل ها ۳۱ دستگاه، پاکسازی سطح جاده از سنگ و ... ۱۲ مورد و تعمیر و مرمت تابلوهای سطح جاده ۱۲ مورد از دیگر اقدامات شهرستان آوج است.