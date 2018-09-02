آبه: منافع ملی بر دوستی با ترامپ مقدم است/بهبود رابطه با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، شینزو آبه نخست‌وزیری ژاپن در مصاحبه با روزنامه «سانکی» این کشور از اعتماد خود به بهبود روابط با چین سخن گفت و تاکید کرد رابطه دوجانبه به مسیر عادی خود بازگشته است.

آبه که قرار است پایان ماه میلادی آینده (اکتبر) به چین سفر کند، از امید برای پذیرایی متقابل از شی‌جین‌پینگ رئیس‌ جمهوری چین در آینده خبر داد.

اظهارات آبه در میانه اعمال فشار تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر ژاپن و چین و افزایش نگرانی از بابت سیاست حمایت‌گرایی (protectionism) و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، ایراد شد.

گفتنی است ترامپ به‌ویژه با تمرکز بر اختلاف تراز تجاری با ژاپن و آلمان در بخش صنایع خودروسازی، همواره از اعمال تعرفه به‌عنوان ابزاری برای فشار اقتصادی سود برده است.

در همین‌ راستا، آبه در مصاحبه خود گفت با ترامپ در خصوص هدف بزرگی که شامل توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در راستای تامین منافع ۲ کشور می‌شود؛ هم‌عقیده است اما نمی‌تواند در خصوص هیچ‌ یک از مباحثات تجاری، دوستی را بر منافع ملی ارجحیت دهد.

به گزارش مهر، پکن- توکیو بر سر پاره‌ای از مسائل از جمله مالکیت جزایر سنکاکو، مناقشات ارضی دریای چین شرقی و اندوه به‌ جا مانده از دوران امپراطوری ژاپن، با یکدیگر اختلافاتی دارند.