سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی

محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهمیه نخبگان برای جذب در هیات علمی گفت: معمولا ۱۰۰ سهمیه نخبگان به بنیاد نخبگان اختصاص می دهیم.

وی به آمار جذب نخبگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۵۱ نفر از سهمیه نخبگان استفاده کرده و جذب دانشگاه ها شده‌اند، امسال نیز همان حدود سهمیه به نخبگان اختصاص داده شده است.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بیشتر این سهمیه به نخبگان خارج کشور و یا نخبگانی که بین دو فراخوان مراجعه می کنند اختصاص داده می شود.

وی درباره چگونگی تامین بودجه برای پرداخت حقوق اعضای هیات علمی که بعد از فراخوان و یا در میان سال جذب دانشگاه ها می شوند، گفت: دانشگاه ها، درصدی از بودجه سنواتی خود را برای پرداخت حقوق اختصاص می دهند.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای جذب اعضای هیات علمی یک ردیف متمرکز بودجه پیش بینی شده، حقوق افرادی که بعد از فراخوان و یا در میان سال پذیرش می شوند، از محل این بودجه متمرکز، برای وزارت علوم و بهداشت پرداخت می شود.

کی نژاد افزود: در هفته جاری، هیات عالی جذب در استان گیلان تشکیل شده و به ارزیابی امور جذب، دانشگاه های البرز، قزوین، گیلان و احتمالا، زنجان خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در این جلسه، هم با افرادی که جذب دانشگاه های مذکور شده و هم افرادی که جذب نشده اند، جلسه ای داشته و مشکلات موجود را رفع خواهیم کرد.