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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۶

رئیس هیات عالی جذب خبر داد؛

سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی

سهمیه جذب نخبگان اعلام شد/ جذب ۵۰ نخبه به عنوان هیات علمی

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمار جذب نخبگان در سال گذشته گفت: امسال نیز حدود ۱۰۰ سهمیه برای جذب نخبگان در دانشگاه ها اختصاص داده ایم.

محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهمیه نخبگان برای جذب در هیات علمی گفت: معمولا ۱۰۰ سهمیه نخبگان به بنیاد نخبگان اختصاص می دهیم.

وی به آمار جذب نخبگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۵۱ نفر از سهمیه نخبگان استفاده کرده و جذب دانشگاه ها شده‌اند، امسال نیز همان حدود سهمیه به نخبگان اختصاص داده شده است.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بیشتر این سهمیه به نخبگان خارج کشور و یا نخبگانی که بین دو فراخوان مراجعه می کنند اختصاص داده می شود.

وی درباره چگونگی تامین بودجه برای پرداخت حقوق اعضای هیات علمی که بعد از فراخوان و یا در میان سال جذب دانشگاه ها می شوند، گفت: دانشگاه ها، درصدی از بودجه سنواتی خود را برای پرداخت حقوق اختصاص می دهند.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای جذب اعضای هیات علمی یک ردیف متمرکز بودجه پیش بینی شده، حقوق افرادی که بعد از فراخوان و یا در میان سال پذیرش می شوند، از محل این بودجه متمرکز، برای وزارت علوم و بهداشت پرداخت می شود.  

کی نژاد افزود: در هفته جاری، هیات عالی جذب در استان گیلان تشکیل شده و به ارزیابی امور جذب، دانشگاه های البرز، قزوین، گیلان و احتمالا، زنجان خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: در این جلسه، هم با افرادی که جذب دانشگاه های مذکور شده و هم افرادی که جذب نشده اند، جلسه ای داشته و مشکلات موجود را رفع خواهیم کرد.

کد مطلب 4391449
زهرا سیفی

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    نظرات

    • بهنام امین (دکتری اقتصاد بین الملل و ریاضی مالی) IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام. فرد نخبه که به ایران برنمی گردد همانجا جذب می شود. اینان یا اکثرا افرادی هستن که با پول بیت المال یا پول پدرانشان رفتند به صورت پولی درس خواندن و حالا دارند برایشان اشتغال ایجاد می کنند.

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