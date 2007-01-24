شاخص های انتخاب رییس جدید فدراسیون پزشکی ورزشی بررسی شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این جلسه که در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزارشد، دست اندرکاران حیطه پزشکی ورزشی به بحث و بررسی و طرح دیدگاهها و انتظارات خود در مورد مدیریت آینده فدراسیون پزشکی ورزشی پرداختند .



ازنکات حائز اهمیت این نشست برخورد علمی با شاخص های انتخاب ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی بود که در قالب ارائه فرم نظرسنجی مشتمل برمعیارهای فردی، علمی، مدیریتی و ... تهیه و به شرکت کنندگان ارائه شد .



قراراست این اطلاعات پس از ارزیابی و استخراج شاخص های برتر به عنوان انتظارات جامعه پزشکی ورزشی در اختیار اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی قرارگیرد .



همچنین با توجه به مثبت بودن نتایج این نشست درپایان مقررشد جلسه دیگری نیزقبل ازبرگزاری انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور دست اندرکاران حیطه پزشکی ورزشی تشکیل شود که زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد .



مجمع انتخابات ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی روز 23 بهمن ماه جاری درمحل اکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد .