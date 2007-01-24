بررسی عملکرد ارکستر سمفونیک تهران در بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کمال پور تراب در این میزگرد درباره چگونگی برگزاری جشنواره موسیقی فجر گفت : درباره شیوه و چگونگی اجرای گروه های موسیقی در جشنواره نمی توان به طور کلی حرف زد و گفت که این جشنواره در سطح بین المللی خوب برگزار شده یا بد اما در کشورهای اروپایی که به نوعی مهد موسیقی کلاسیک هستند بعد از برگزاری هر کنسرت یاهر اجرای ارکستر سمفونیک ، یک عده به نام منتقد جمع می شوند و راجع به کلیت قطعات یک کنسرت ، نقد درست و سازنده ارائه می دهند ولی متاسفانه نقد در کشور ما به معنای ایراد و نادیده گرفتن تلاش های هنرمند تلقی می شود و به جای نقد درست معمولا به حاشیه اثر می پردازند .

این استاد دانشگاه در نقد ارکستر سمفونیک تهران گفت : به نظر من اگر نکته و انتقادی بر اجرای ارکستر سمفونیک تهران وارد است به دلیل کوتاهی برخی مسئولان و رسیدگی به امور ارکستر است و به نظر من آقای مشایخی در این باره بسیارگذشت کرده است ؛ کما اینکه قبل از ایشان آقای رهبری اعلام کرد که با دستمزدهایی که به نوازنده ها می دهند نمی توان کار کرد وبنابراین کار نکرد و به زودی رفت ؛ هرچند که علی رهبری حق داشت ، اما با هر کاستی که نباید میدان را خالی کرد ؛ باید با نقد سازنده و با درایت مطالبات و خواسته های مالی و معنوی منطقی را از مسئولان خواست .

پورتراب به کیفیت کلی اجراهای جشنواره اشاره کرد و گفت: به دلیل گرفتاریهای که داشتم تنها برنامه ای را که دیدم سمفونی "رسول عشق و امید " به رهبری چکناوریان بود که دیدم ، نوازنده ها خوب می زدند ، تنظم نسبتا خوبی داشت واز نظر من حتی دکلمه خانم صادقی و خواندن قسمتهای عربی توسط آقای کاردان خیلی خوب از آب درآمده بود ولی در کل در مورد کیفیت اجرای ارکستر سمفونیک باید بگویم که به نظرم کیفیت قطعات و آثار می توانست با تمرین بیشتر ،بهتر از آنچه شاهد بودیم باشد.



هوشنگ کامکار،مدیرهنری گروه موسیقی کامکارها در ادامه این میزگرد با بیان این مطلب گفت : زمانی که شورای راهبردی موسیقی در وزارت ارشاد نزدیک برگزاری جشنواره از من دعوت کرد که راجع به برنامه ها صحبت کنم ، به این مسئله اشاره کردم که صحبت درباره جشنواره ای در سطح ملی ویا بین المللی، فرصتی حداقل یک ساله را می طلبد یعنی ما الان باید درباره چگونگی برگزاری جشنواره برای یک سال آینده صحبت کنیم، نه اینکه دو ماه مانده به برگزاری چنین جشنواره ای ، تازه شورای راهبردی به فکر مشورت و تعامل اطلاعات و نظرها با اهالی موسیقی بپردازد .

کامکار در ادامه افزود : با این نوع برنامه ریزی قطعا با کمبود وقت مواجه می شویم ،در نتیجه گروه ها فرصت کمی برای تمرین دارند و آن طور که باید آمادگی لازم را برای اجرای قطعات پیدا نمی کنند ودر نتیجه این عدم آمادگی در اجرا، اتفاقی بود که برای گروه ارکستر سمفونیک تهران هم رخ داد وبر روی کیفیت اجراها تاثیر گذاشت.

این آهنگساز در ادامه تصریح کرد : متاسفانه چنین کمبودهایی در نوع مدیریت اجرا باعث می شود تا تصویر ذهنی مخاطب و مسئولان با سهل انگاری و یا به نوعی باری به هر جهت بودن اعضای گروه همراه شود و در نهایت همه چیز به نام رهبر و گروه نوازنده تمام می شود.

آهنگساز قطعه ارکسترال "کجایید ای شهیدان خدایی" در ادامه در باره کیفیت اجرایی ارکستر گفت : درکل تنها نکته ای که در اجرای گروه ارکستر سمفونیک به خوبی مشهود بود عدم برقراری ارتباط عاطفی اعضای ارکستر با قطعات بود و به نوعی دل به کار ندادند و تا زمانی که این ارتباط بین نوازنده و قطعات برقرار نشود نمی توان حس خوب شنیداری را به تماشاگر منتقل کرد .