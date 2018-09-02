۳ بازیکن قمی به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند

مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین اردوی منتخبین مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان به منظور شناسایی و ارزیابی برای حضور در اردوی آتی تیم ملی بسکتبال نوجوانان برگزار میشود.
وی افزود: بر این اساس این اردوی آماده سازی از روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه آغاز میشود و امیرحسین خازنی، پویا حاجی خانی و کیان سلیمانی از قم در کنار سایر دعوت شدگان حاضر در این اردو تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: تیمهای بسکتبال استان قم امسال به مسابقات مختلف ردههای سنی اعزام شدند و این روند همچنان ادامه دارد به طوری که رشد بسکتبال قم در گرو پرورش بازیکنان جوان و میدان دیدن این بازیکنان است.
سخایی بیان داشت: از ابتدای سال میزبانی مسابقات بسکتبال نونهالان کشور و نیز مسابقات بسکتبال ۳ نفره زیر ۲۳ سال کشور را در قم بر عهده داشتهایم و برگزاری رقابتهای رسمی کشوری در قم علاوه بر نقش آفرینی در اعتبار بسکتبال قم، کمک عمدهای به پیشرفت بازیکنان و مربیان و داوران قمی میکند.
وی عنوان کرد: در مورد حضور تیم بسکتبال قم در لیگ دسته اول کشور باید در انتظر تعیین تکلیف منابع مالی بمانیم اما اولویت ما در هیئت بسکتبال قم این است که بازیکنانی را پرورش دهیم که بتوانند در آینده، نیاز نیروی انسانی ما را پاسخ دهند در حالی که در وضعیت فعلی ما با خلا بازیکنان باکیفیت و مناسب برای موفقیت در لیگ دسته اول مواجه هستیم.
رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: به همین دلیل، مبنای کار در هیئت بسکتبال استان قم سازندگی و ایجاد فضار پرشور مسابقاتی است و برنامههای هیئت بسکتبال استان قم در تمام ماههای گذشته حاکی از همین روند است.
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