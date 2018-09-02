وزیر خارجه آلمان: اتحاد اجباری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ با اشاره به انتخابات ۲۰۱۹ اروپا اظهار داشت: درست است که تحقق اهداف اروپایی نیاز به همسویی و اتحاد دارد اما من مخالف اجبار به متحد بودن هستم.

وی در ادامه افزود: به نظر من کشورهای اروپایی اگر به قدرت توافق نظر در تصمیم گیری ها پی ببرند، از آن پس شاهد سوء استفاده کشورهای دیگر از اروپا نخواهند بود. اجماع در تصمیم گیری ها محافظ خوبی برای اروپایی ها خواهد بود.

وزیر خارجه آلمان همچنین خاطرنشان کرد: امیدوارم انتخابات ۲۰۱۹ اروپا مسیری برای تحقق اصلاحات در اروپا باشد.

ماس در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص بحران مهاجرت اظهار داشت: اگر کشوری مخالف پذیرش پناهجویان و مهاجران است باید دستور کار دیگری را در حوزه مشارکت های بین المللی برای خود تعیین کرده و آن را به اجرا در آورد. به طور مثال مشارکت برای کاهش بحران فقر و گرسنگی در کشورهای آفریقایی یکی از این راهها است.