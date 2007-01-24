قائم مقام فناوری وزارت علوم در گفتگو با مهر : پژوهش نیازمند یاری دستگاه های اجرایی است / بودجه پژوهش تنها 7 درصد افزایش یافت

قائم مقام فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تنها 7 درصد به بودجه پژوهش افزوده شده است، گفت : با توجه به وضعیت فعلی اختصاص بودجه پژوهشی برای سال آینده تنها می توان به اختصاص بالاتر از یک درصد از درآمد دستگاه های اجرایی به پژوهش امیدوار بود.