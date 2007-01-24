  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۵۰

قائم مقام فناوری وزارت علوم در گفتگو با مهر : پژوهش نیازمند یاری دستگاه های اجرایی است / بودجه پژوهش تنها 7 درصد افزایش یافت

قائم مقام فناوری وزارت علوم در گفتگو با مهر : پژوهش نیازمند یاری دستگاه های اجرایی است / بودجه پژوهش تنها 7 درصد افزایش یافت

قائم مقام فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تنها 7 درصد به بودجه پژوهش افزوده شده است، گفت : با توجه به وضعیت فعلی اختصاص بودجه پژوهشی برای سال آینده تنها می توان به اختصاص بالاتر از یک درصد از درآمد دستگاه های اجرایی به پژوهش امیدوار بود.

دکتر "علیرضا جهانگیریان" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیات لایحه بودجه با مقدار ناچیزی رشد به دلیل قیمت نفت مواجه بوده که همین امر به بودجه تحقیقات نیز تسری یافته است.

وی در تشریح بودجه پژوهشی سال آینده گفت: دولت الزام اختصاص یک درصد از درآمدهای دستگاه ها به پژوهش و اختیاری بودن حداکثر 4 درصد از درآمد به پژوهش را قطعی کرده است.

قائم مقام فناوری وزارت علوم افزود: به جزء افزایش 7 تا 10درصدی ردیف بودجه پژوهشی، افزایش دیگری در بودجه های پژوهشی کشور مشاهده نمی شود.

وی اظهار داشت : تنها با احتساب اختصاص رقمی بالاتر از یک درصد از سوی دستگاه های اجرایی به پژوهش می توان به دست یافتن به مرز یک درصد تولید ناخالص ملی امیدوار بود.
کد مطلب 439148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها