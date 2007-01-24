قائم مقام فناوری وزارت علوم در گفتگو با مهر : پژوهش نیازمند یاری دستگاه های اجرایی است / بودجه پژوهش تنها 7 درصد افزایش یافت

دکتر "علیرضا جهانگیریان" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیات لایحه بودجه با مقدار ناچیزی رشد به دلیل قیمت نفت مواجه بوده که همین امر به بودجه تحقیقات نیز تسری یافته است.
وی در تشریح بودجه پژوهشی سال آینده گفت: دولت الزام اختصاص یک درصد از درآمدهای دستگاه ها به پژوهش و اختیاری بودن حداکثر 4 درصد از درآمد به پژوهش را قطعی کرده است.
قائم مقام فناوری وزارت علوم افزود: به جزء افزایش 7 تا 10درصدی ردیف بودجه پژوهشی، افزایش دیگری در بودجه های پژوهشی کشور مشاهده نمی شود.
وی اظهار داشت : تنها با احتساب اختصاص رقمی بالاتر از یک درصد از سوی دستگاه های اجرایی به پژوهش می توان به دست یافتن به مرز یک درصد تولید ناخالص ملی امیدوار بود.
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