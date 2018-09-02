نادر شامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احیای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هیئات مذهبی، مهمترین هدف پنجمین شورای هیئات مذهبی بهشمار میرود، افزود: هیئات مذهبی در گذشته محل رجوع مردم بودند و مردم گرفتاریهای مختلف خود را بیشتر با مساجد که هسته فعال آن نیز هیئات مذهبی بود، مطرح میکردند و به نوعی میتوان گفت که در گذشته هیئات مذهبی نقش شورای حلاختلاف را ایفا میکردند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای اخیر رقابت بدی بین هیئتهای مذهبی به وجود آمده و آن این است که هیئات مذهبی به دنبال جمعیت زیاد، مداح توانمند و سخنران شاخص هستند و به گونهای چشم و همچشمی، این روزها در هیئات مذهبی نیز رسوخ پیدا کرده است.
دبیر کمیسیون بازرسی شورای هیئات کشور با اشاره به اینکه این شورا در این دوره بیشتر به دنبال این است که هیئتهای مذهبی کارکرد گذشته خود را دوباره بازیابند و از صرف پرداختن به مراسم عزاداری جدا شده و مسائل فرهنگی و اجتماعی حیطه محله خود را نیز احیا کنند، تصریح کرد: هیئات مذهبی حتی با پرداختن به مسائل اقتصادی میتوانند بخش اعظمی از مشکلات اجتماعی را که با آن درگیر هستیم، رفع کنند که در این راستا شورای هیئات مذهبی، چهار کارگاه و همایش برگزار کرده است.
شامی در خصوص محورهای چهار کارگاه برگزار شده توسط شورای هیئات مذهبی استان زنجان، اظهار کرد: این محورها شامل موادمخدر و نقش هیئتهای مذهبی در جلوگیری از اعتیاد، فضای مجازی و فرصتها و تهدیدهایی که فضای مجازی برای هیئات مذهبی دارد، خشونت اجتماعی و نقشی که هیئات مذهبی در کاهش خشونت اجتماعی دارند و موضوع همیاری و کمک بهویژه با محوریت کمک به مردم کرمانشاه که خوشبختانه در حال حاضر طرحی به نام «هر هیئت، یک میلیون تومان» اجرا شده است که این موارد، قدمهای خوبی در راستای معرفی معرفت حسینی در استانهای دیگر است.
وی با تاکید بر اینکه در این راستا نیازمند حمایت سایر ارگانها و نهادها هستیم، افزود: دلیل آن این است که اگر هیئات مذهبی بتوانند کارکرد اصلی خود را به منصهظهور بگذارند، بیتردید زحمت سایر ارگانها در بخشهای مختلف جامعه نیز کم خواهد شد. به عنوان مثال، کارکرد خوب و موثر هیئتهای مذهبی در زمینه کاهش مصرف موادمخدر و خشونت در جامعه و نیز تبیین خوب این دو موضوع مهم باعث کاهش بار ارگانهایی چون بهزیستی و نیروی انتظامی خواهد شد.
رئیس شورای هیئات مذهبی استان زنجان در ادامه از هیئات مذهبی بهعنوان قدیمیترین سمن در ایران یاد کرد و ادامه داد: هیئات مذهبی سمنی است که در لایههای مختلف مردم نفوذ پیدا کرده و در محتوا میتوان گفت که یک شبکه گسترده است. به واقع هزینه در هیئات مذهبی به نوعی سرمایهگذاری برای کل جامعه است که متاسفانه نهادهای دولتی به یک سازمان مردمنهاد معمولی از نظر جایگاه و کارکرد، کلی هزینه میکنند اما برای حمایت از هیئات مذهبی اذعان میکنند که لزومی ندارد که این هیئتها دولتی شود.
شامی با یادآوری اینکه حمایت کردن به معنای دولتی کردن نیست، تصریح کرد: سمنهایی که توسط ارگانهای دولتی حمایت میشوند، به هیچ وجه با این حمایتها دولتی نشدهاند؛ چرا که اگر دولتی شوند آن وقت نباید به آنها سازمانهای مردمنهاد اطلاق کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کارکرد هیئات مذهبی را احیا کنیم، در بسیاری از مسائل جامعه جلو خواهیم بود. نباید مسائل سیاسی و جناحی را به هیئتها وارد کنیم. دشمن کاملا آگاهانه وارد شده و میداند که چگونه به هیئات مذهبی ضربه وارد کند.
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