واکنش به ابهام وزارت کشور در مورد فعالیت شهردار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در ابتدای هشتادو سومین جلسه شورا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اظهار داشت: در همین جا از اصحاب رسانه درخواست می کنم جهت حفظ روند فعالیت مدیریت شهری و جلوگیری از بی ثباتی، از دامن زدن به اخبار غیر رسمی در این مورد خودداری کنند.

وی افزود: شهردار تهران پیش از این با استقبال از این مصوبه اعلام کرده بود که شهرداری تهران نخستین دستگاهی خواهد بود که این مصوبه را اجرایی می کند و با توجه به رفع ابهامات مورد نظر شورای نگهبان در این مصوبه در هفته گذشته توسط مجلس شورای اسلامی به زودی این قانون رسمیت می یابد.

هاشمی با یادآوری این موضوع که شهردار تهران مصداق این قانون می باشد یا خیر اظهار داشت: همانگونه که پیش از این اعلام شده است، وزیر کشور مرجع احراز صلاحیتهای قانونی شهردار تهران هنگام انتصاب و تداوم آنها می باشد و شورای شهر، فرد منتخب خود را جهت تصدی سمت شهرداری تهران به وزیر کشور معرفی می کند، در موضوع تداوم فعالیت شهردار فعلی تهران نیز مرجع تشخیص تداوم صلاحیت های قانونی وزیر کشور است و بنده بزودی در جلسه ای با ایشان، ابعاد تاثیرگذاری مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع اعضای محترم شورا و افکار عمومی خواهیم رساند.

وی ادامه داد: برآورد قبلی شورای شهر تهران، امکان تداوم خدمت جناب آقای افشانی بوده است اما با توجه به مصوبه اخیر، در صورت ابهام وزارت کشور، از ابزارهای قانونی نظیر استفساریه از مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد.