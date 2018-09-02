درآمدهای معاونت حمل ونقل به خزانه واریز نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس دستورالعمل ها هر درآمدی در شهرداری باید به خزانه واریز شود گفت: تمام واحدها، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری موظف هستند منابع درآمدی خود را در چارچوب قانون به خزانه واریز کنند اما براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده در حوزه معاونت حمل و نقل تاکنون یک ریال از درآمدها به خزانه واریز نشده است.

وی افزود: همچنین تذکر دیگری در خصوص گزارش عملکرد شورا و شهرداری دارند که درآن ذکر شده معاونت حمل و نقل، تعامل خوبی با کمیسیون حمل و نقل نداشته است اما این موضوع تحمل نشده و از گزارش سانسور شده است. از آقای میرلوحی خواهش می کنم با توجه به زحماتی که کشیده اند گزارش کمیسیون ها را سانسور نکنند در غیر این صورت مجبورم با خبرنگاران نشست گذاشته و مسائل را مطرح کنم. این نگاه مورد تأیید سایر اعضای کمیسیون نیز بود و باید بدانیم همه اعضا در یک جایگاه هستند و کسی نماینده تر از فرد دیگری نیست.