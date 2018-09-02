  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران؛

درآمدهای معاونت حمل ونقل به خزانه واریز نشده است

درآمدهای معاونت حمل ونقل به خزانه واریز نشده است

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: درآمدهای معاونت حمل و نقل و ترافیک به خزانه شهرداری واریز نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس دستورالعمل ها هر درآمدی در شهرداری باید به خزانه واریز شود گفت: تمام واحدها، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری موظف هستند منابع درآمدی خود را در چارچوب قانون به خزانه واریز کنند اما براساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده در حوزه معاونت حمل و نقل تاکنون یک ریال از درآمدها به خزانه واریز نشده است.

وی افزود: همچنین تذکر دیگری در خصوص گزارش عملکرد شورا و شهرداری دارند که درآن ذکر شده معاونت حمل و نقل، تعامل خوبی با کمیسیون حمل و نقل نداشته است اما این موضوع تحمل نشده و از گزارش سانسور شده است. از آقای میرلوحی خواهش می کنم با توجه به زحماتی که کشیده اند گزارش کمیسیون ها را سانسور نکنند در غیر این صورت مجبورم با خبرنگاران نشست گذاشته و مسائل را مطرح کنم. این نگاه مورد تأیید سایر اعضای کمیسیون نیز بود و باید بدانیم همه اعضا در یک جایگاه هستند و کسی نماینده تر از فرد دیگری نیست.

کد مطلب 4391513
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها