حریفان تیم ووشوی قم در لیگ برتر مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ووشوی استان قم پس از ۳ سال دوری از سطح اول ووشوی بانوان کشور از امسال به لیگ برتر باز میگردد و قرار است ووشوکاران بومی قم در این مسابقات محکی جدی و کم سابقه را پیش روی خود داشته باشند.
بر اساس سیاستهای هیئت ووشوی استان قم، حضور تیم قم در لیگ برتر بانوان در دستور کار قرار گرفت و در شرایطی که ۱۱ تیم در فصل جدید لیگ برتر ووشوی بانوان حضور خواهند داشت تیم ووشوی قم در گروه یک از گروههای ۲ گانه قرار گرفته است.
تیمهای فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، هیئت ووشوی استان کردستان، اروند خوزستان و سپاه کرمانشاه، حریفان تیم قم در فصل جدید لیگ برتر ووشوی بانوان هستند و تیم قم در این رقابتها ۸ مسابقه رفت و برگشت برگزار خواهد کرد.
اولین مسابقه تیم ووشوی قم ۵ مهر برابر تیم سپاه کرمانشاه برگزار خواهد شد و تیم قم در دور دوم با تیم اروند خوزستان که عنوان نایب قهرمانی سال گذشته را با نام پیام نور ایذه در کارنامه دارد روبرو میشود.
قرار است ترکیب تیم ووشوی قم در این رقابتها را ساندا کاران و تالوکاران بومی تشکیل دهند و هیئت ووشوی استان قم از حضور تیم بانوان قم در این رقابتها به دنبال کسب نتیجه نیست و برای بروز استعداد ووشوکاران جوان قمی و تجربه اندوزی آنها وارد لیگ میشود.
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