به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است بازپرداخت تسهیلات اعتباری که توسط سیستم بانکی کشور برای تامین مالی فاز دوم طرح ساخت دویست دست پره توربین در قالب افزایش قراردادهای تامین مالی فاز اول طرح مذکور تا سقف 37 میلیون و 247 هزار و 510 یورو برای بخش آلمانی، 25 میلیون و 309 هزار و 890 یورو برای بخش انگلیسی، 8 میلیون و33 هزار و 620 یورو برای بخش هلندی و 3 میلیون و 604 هزار یورو توسط سازمان توسعه برق ایران از موسسات خارجی و بین المللی خارجی را تضمین کند.

مبلغ این تصویب نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد تسهیلات است که هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری به مبلغ مذکور اضافه می شود.

این مصوبه، صدور ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی و اخذ وثایق کافی و یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کرده است که برای پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید اقساط بازپرداخت می گردد.