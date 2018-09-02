نقد عملکرد «حوزه علمیه» در شوکران هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین قسمت برنامه تلویزیونی «شوکران» روز دوشنبه ۱۲ شهریور با حضور حجتالاسلام دکتر احمد واعظی از شبکه چهار سیما پخش میشود.
واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، استاد سابق کالج شرقشناسی دانشگاه کمبریج، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیأت امنای دانشگاه امام صادق(ع) و عضو هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی است.
وی در این برنامه به پرسشهای پیام فضلینژاد از جمله: چرا گروههای فشار در حوزه علمیه فعالند؟ چرا میگویند فقهای ما دغدغه عدالت ندارند؟ آیا حوزه و روحانیت دچار فقرِ آگاهی است؟ آیا حکومت ما اسلامی است؟ و ... پاسخ میدهد.
واعظی معتقد است: حوزه و روحانیت نمیتواند بگوید در احداث نظام سهم داشتم، اما دیگر کاری به آن ندارم.
این مدیر حوزوی در پاسخ به پرسشی پیرامون وجود گروههای فشار خودسرانه در حوزه علمیه، اظهار داشت: نمیگویم زیادند اما متأسفانه گروههایی هستند که گاهی مجالس علمی یا سخنرانی را به هم میزنند.
بر اساس این گزارش، برنامه شوکران در اولین قسمت خود میزبان داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران و در برنامه دوم میزبان شاهین فرهت پدر سمفونی ایران بود. سومین قسمت شوکران نیز با حضور هوشنگ ماهرویان از جامعهشناسان معاصر روی آنتن رفت و چهارمین قسمت با حضور آیتالله ابوالقاسم علیدوست رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم پخش شد. میهمان پنجمین قسمت شوکران منوچهر آشتیانی از پیشروان حزب توده ایران و جامعهشناس نئومارکسیست بود و مهدی محقق در ششمین قسمت شوکران حضور یافت.
«شوکران» محصول مشترک حوزه هنری و شبکه چهار سیما به تهیهکنندگی علی قربانی است که دوشنبهها حوالی ساعت ٢١ روی آنتن میرود و بازپخش آن نیز روزهای سهشنبه ١٠ صبح، جمعه ۱۴ و یکشنبه ساعت ١٩ است.
علاقهمندان برای تماشای قسمتهای قبلی برنامه به آرشیو شبکه چهارم سیما یا صفحات شوکران به نشانی @ShokaranTV در فضای مجازی مراجعه کنند.
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