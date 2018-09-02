مرحله دوم دوره آموزشی اطفاء حریق برای محیط بانان قزوینی برگزار شد

زین العابدین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم دوره آموزشی یک روزه اطفاء حریق در مراتع و جنگل ها با حضور جمعی از محیط بانان و ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در محل سر محیط بانی الموت غربی برگزار شد.

وی افزود: این دوره به مدت ۸ ساعت و با دعوت از اساتید اطفاء حریق برگزار شد و محیط بانان با اصول اولیه اطفای حریق، عوامل اصلی آتش سوزی، و روش های نوین و ابزارهای لازم برای خاموش کردن آتش در مراتع و جنگل ها آشنا شدند.

رئیس اداره آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، در ادمه گفت: در این دوره آموزشی همچنین روش های جلوگیری از تسری آتش در مراتع و جنگل ها، ایجاد آتش بر در مواقع آتش سوزی، شناخت منطقه، دانستن جریان باد در طول شبانه روز و استفاده از تجهیزات و فناوری های روز اطفای حریق آموزش داده شد.

رستمی در پایان یادآور شد: همچنین پس از اتمام برنامه آموزش، مانور مقابله با آتش سوزی در این منطقه برگزار شد و محیط بانان با استفاده از ادوات و تجهیزاتی چون لباس و دستکش ضد حریق، آتش کوب، رت فایر و آتش کوب به مقابله با آتش پرداختند.