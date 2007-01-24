برای کسب سهمیه المپیک چین ناامید نیستیم/ فدراسیون طبق برنامه پنج ساله حرکت می کند

رییس فدراسیون شنا با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : کسب سهیمه ورودی المپیک با توجه به سطح بالای شنای آسیا بسیاردشوار است و رقابت اصلی بین قدرتهای سنتی شنای آسیا یعنی چین، کره و ژاپن است. ضمن اینکه برخی کشورهای تازه استقلال یافته نیزتک ستاره هایی را دربرخی مواد دراختیار دارند که کسب امتیازهای ورودی را بسیار سخت می کند. با این وجود برای کسب سهیمه المپیک ناامید نیستیم و برای کسب حداکثر سهیمه تلاش خواهیم کرد.رییس فدراسیون شنا مسابقات شنای قهرمانی جهان در استرالیا را ازجمله رویدادهای مهم برای کسب سهیمه المپیک عنوان کرد و افزود: این مسابقات در روزهای پایانی سال جاری به میزبانی شهرملبورن استرالیا برگزارخواهد شد و تیم ملی شنای ایران در این مسابقات شرکت خواهد کرد و درکنارتلاش برای کسب امتیازات ورودی المپیک ، از این فرصت ارزشمند برای افزایش تجربه رقابت ، بالا بردن توانایی های فنی و اعتماد به نفس ملی پوشان استفاده خواهد کرد.

مرادی با بیان اینکه فدراسیون شنا سال آینده، سال پرکاری را پیش رو دارد تصریح کرد : حضور درمسابقات رده های سنی درشهرجاکارتای اندونزی واعزام تیم ملی شنا به دومین دوره مسابقات سالنی آسیا درماکائو سالی پرمشغله را برای فدراسیون شنا نوید می دهد که برای حضورشایسته درتمامی این رویدادها برنامه ریزی منسجمی صورت گرفته تا با تدارک و آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم.



مرادی ازمیزبانی تورنمنت بین المللی واترپلوگرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب در ایام دهه مبارک فجرخبر داد و افزود: این تورنمنت با حضور تیم های جوانان و بزرگسالان واترپلوی کویت، تیم ملی بزرگسالان، امید و نوجوانان ایران در ایام دهه فجر در استخر ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد که فرصتی است تا استعدادهای واترپلوی کشور در رقابتی جدی توانایی های خود را به رخ مربیان تیم ملی بکشند و خود را کاندیدای پوشیدن پیراهن تیم ملی نمایند .



مرادی درپایان خاطرنشان کرد: فدراسیون شنا برپایه برنامه پنج ساله مدون و علمی که از دوسال قبل تدوین شده حرکت می کند و تاکنون با وجود تمامی کمبودها در بخش سخت افزاری به بخش عمده ای از اهداف بلند مدت خود درابعاد قهرمانی وتوسعه ای دست یافته و با حمایت های همه جانبه سازمان تربیت بدنی تلاش خواهیم کرد تا پایان این برنامه به سکوهای آسیایی نیزدست یابیم .