به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه مدعی نگرانی از بابت نبرد احتمالی ادلب شد که در واقع آخرین پناهگاه تروریستهای سوری محسوب میشود.
وی در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای متقاضی برای عضویت در آن، گفت: تلاش ترکیه ممانعت از حمله به ادلب است که فاجعهآمیز خواهد بود.
به گزارش مهر، برخی تحلیلگران بر این باورند در صورتی که هیئت تحریرالشام منحل شود دیگر نیازی به عملیات نظامی در ادلب نیست. به گفته آنها، ترکیه از روسیه خواسته است تا چهارم سپتامبر به آنکارا فرصت دهد تا هیئت تحریرالشام (همان جبههالنصره) را برای انحلال و ادغام در دیگر گروههای مسلح قانع کند.
ادلب اکنون تبدیل به نقطه برخورد حامیان و دشمنان سوریه شده و موفقیت در پاکسازی این شهر توسط ارتش سوریه، گام دیگری در فرونشاندن بحران این کشور خواهد بود.
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