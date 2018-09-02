ادعای رسانه های صهیونیستی درباره سفر رهبر یهودیان روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، میدل ایست مانیتور به نقل از رسانه های اسرائیلی می نویسد: «برل لازار» رهبر یهودیان روسیه اخیرا سفری دیپلماتیک به ایران داشته است.

بر اساس ادعای این رسانه ها، لازار در این سفر ماموریتی محرمانه را برعهده داشته و آن رساندن پیام تل آویو به تهران در خصوص سوریه بوده است.

به نوشته میدل ایست مانیتور، لازرا رابطه بسیار خوبی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه داشته و علاوه بر آن در این کشور نیز چهره ای پرنفوذ محسوب می شود.

به نوشته میدل ایست مانیتور، تماس ها با مقامات در تل آویو و مسکو برای تائید این مطلب به نتیجه نرسیده است.