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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

ادعای رسانه های صهیونیستی درباره سفر رهبر یهودیان روسیه به ایران

ادعای رسانه های صهیونیستی درباره سفر رهبر یهودیان روسیه به ایران

رسانه های صهیونیستی با اشاره به سفر رهبر یهودیان روسیه به ایران، مدعی شده اند که وی این سفر را برای انجام ماموریتی از سوی تل آویو انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میدل ایست مانیتور به نقل از رسانه های اسرائیلی می نویسد: «برل لازار» رهبر یهودیان روسیه اخیرا سفری دیپلماتیک به ایران داشته است. 

بر اساس ادعای این رسانه ها، لازار در این سفر ماموریتی محرمانه را برعهده داشته و آن رساندن پیام تل آویو به تهران در خصوص سوریه بوده است. 

به نوشته میدل ایست مانیتور، لازرا رابطه بسیار خوبی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه داشته و علاوه بر آن در این کشور نیز چهره ای پرنفوذ محسوب می شود. 

به نوشته میدل ایست مانیتور، تماس ها با مقامات در تل آویو و مسکو برای تائید این مطلب به نتیجه نرسیده است.

کد مطلب 4391600
عبدالحمید بیاتی

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