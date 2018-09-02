۷۰۰ نفر بیمار مبتلا به تالاسمی در استان ایلام شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل صادق فر اظهار داشت: اقداماتی در جهت رفاه مبتلایان و تامین داروهای مورد نیاز آنان انجام گرفته است.
وی در ادامه افزود: ۷۰۰ نفر بیمار مبتلا به تالاسمی در استان شناسایی شده است.
صادقی فر بیان کرد: در آیندهای نزدیک با حمایتهای رئیس دانشگاه، سرای سمنهای سلامت استان برای اولین بار راهاندازی خواهد شد و بخشی از فضای فیزیکی این سمنسرا به حوزه تالاسمی تعلق خواهد گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی سرای سمنهای سلامت، شرایط بسیار مناسبی برای فعالیت سمنهای سلامت از جمله تالاسمی، صرع، MS، حمایت از ناهنجاریهای مادرزادی، اوتیسم و… فراهم شود.
نظر شما