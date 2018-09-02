رونمایی از مستندنگاری «آواها و نغمه های طهران قدیم»

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور با رونمایی یک کتاب در فرهنگسرای سرو تهران برگزار می شود. این برنامه به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش تهران و تعدادی از پژوهشگران و پیشکسوتان موسیقی کشورمان انجام گرفته است.

در کتاب «آواها و نغمه های طهران قدیم» به موضوعاتی نظیر آواز کوچه باغی، خراباتی و بیات تهران، ورزش زورخانه ای و مرشدخوانی، گونه های مناجات خوانی، روحوضی و غیره پرداخته شده است.

ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» ساعت ۱۷ تا ۲۰ روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور در فرهنگسرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، انتهای کوی ساعی دوم برگزار می شود.