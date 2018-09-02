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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

در فرهنگسرای سرو برگزار می شود؛

رونمایی از مستندنگاری «آواها و نغمه های طهران قدیم»

رونمایی از مستندنگاری «آواها و نغمه های طهران قدیم»

ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور با رونمایی یک کتاب در فرهنگسرای سرو تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور با رونمایی یک کتاب در فرهنگسرای سرو تهران برگزار می شود. این برنامه به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش تهران و تعدادی از پژوهشگران و پیشکسوتان موسیقی کشورمان انجام گرفته است.

در کتاب «آواها و نغمه های طهران قدیم» به موضوعاتی نظیر آواز کوچه باغی، خراباتی و بیات تهران، ورزش زورخانه ای و مرشدخوانی، گونه های مناجات خوانی، روحوضی و غیره پرداخته شده است.

ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» ساعت ۱۷ تا ۲۰ روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور در فرهنگسرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، انتهای کوی ساعی دوم برگزار می شود.

کد مطلب 4391637
علیرضا سعیدی

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