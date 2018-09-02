طوفان ۷۸۷ نفر را در سیستان روانه بیمارستان کرد

عبدالرحمن شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۳ روز گذشته و در پی شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ۷۸۷ نفر به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان راهی مراکز درمانی و بیمارستان ها شدند.

وی با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی و درمانی در منطقه سیستان افزود: طی این مدت پس از تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس بلافاصله نیروهای اورژانس جهت اقدامات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: از این ۷۸۷ نفر مصدوم ۷۱۹ نفر پس از مراجعه درمان و ترخیص و ۱۳۴ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به خشک بودن بستر تالاب هامون و در نتیجه بروز پدیده طوفان و گرد و خاک همواره مردم منطقه سیستان به دلیل مشکلات مختلف که عمده ترین آنها تنفسی، چشمی و قلبی است به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مراجعه می کنند.