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۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

طوفان ۷۸۷ نفر را در سیستان روانه بیمارستان کرد

طوفان ۷۸۷ نفر را در سیستان روانه بیمارستان کرد

زاهدان - مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: ۷۸۷ نفر از مردم منطقه سیستان به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند.

عبدالرحمن شهنوازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۳ روز گذشته و در پی شدت گرفتن طوفان گرد و خاک در شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ۷۸۷ نفر به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان راهی مراکز درمانی و بیمارستان ها شدند.

وی با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی و درمانی در منطقه سیستان افزود: طی این مدت پس از تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس بلافاصله نیروهای اورژانس جهت اقدامات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: از  این ۷۸۷ نفر مصدوم  ۷۱۹ نفر پس از مراجعه درمان و ترخیص و ۱۳۴ نفر نیز در بیمارستان بستری شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به خشک بودن بستر تالاب هامون و در نتیجه بروز پدیده طوفان و گرد و خاک همواره مردم منطقه سیستان به دلیل مشکلات مختلف که عمده ترین آنها تنفسی، چشمی و قلبی است به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مراجعه می کنند.

کد مطلب 4391669

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