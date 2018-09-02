۲۲۲ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی در نشست پیش از ظهر یکشنبه خود با اصحاب رسانه در سمنان، ضمن اشاره به عملکرد کمیته امداد در حوزه اشتغال‌زایی مددجویان و بابیان اینکه در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۲۲۲ فرصت شغلی در استان ایجادشده است، بیان کرد: این فرصت‌های شغلی با هزینه کرد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی ایجادشده‌اند.

وی بابیان اینکه از میان ۲۲۲ فرصت شغلی ۱۲۶ مورد توسط تسهیلات کمیته امداد و ۹۶ مورد از طریق بانک‌ها ایجادشده است، افزود: مجموع تسهیلات کمیته امداد دو میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومان و مجموع تسهیلات اختصاص داده شده از سوی بانک‌ها یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان بوده است.

پرداخت ۱۷۵وام روستایی و عشایری

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه مجموعاً تاکنون در این اداره کل سه هزار و ۳۱۸ شغل ایجادشده است، تأکید کرد: این مشاغل در دو بخش شهری و روستایی و غالباً در حوزه مشاغل خانگی، دامداری و کشاورزی، صنایع کوچک روستایی و شهری و ... هستند.

رضوی بابیان اینکه نگاه کمیته امداد استان سمنان مبتنی بر توازن تسهیلات اشتغال‌زایی بین شهرها و روستاها است، تأکید کرد: هم‌اکنون ۱۷۵ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی و عشایری ویژه مددجویان در سامانه ثبت و از اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد.

وی در پایان نیز افزود: در پنج‌ماهه نخست امسال ۳۴ فقره تسهیلات باهدف تثبیت و پایداری طرح‌های اشتغال در حال فعالیت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان سمنان بااعتبار ۵۸۷ میلیون تومان پرداخت‌شده است.