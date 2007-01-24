برنامه های درسی نیازمند باز تعریف علمی هستند

دکتر علیرضا پیر خائفی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره ضرورت بازنگری در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی افزود: کتابهای درسی نیازمند باز تعریف علمی و تخصصی هستند و علاقه های دانش آموزان باید در محتوای آن در نظر گرفته شود.

نویسنده کتابهایی در زمینه های هوش و خلاقیت ، تاکید کرد: برنامه های درسی اساس آینده ، شغل و زندگی خانوادگی فرزندان را پایه ریزی می کنند و از همین جهت علاقه مندی یادگیرندگان به اضافه بازنگری های محتوایی باید در راس امور قرار بگیرد.

پیر خائفی گفت: با نگاهی کلی به برنامه های آموزشی می توان به این نتیجه رسید که این آموزش ها از گذشته تا کنون ساکن مانده اند و در حالی است که کشف پدیده های جدید و اطلاع رسانی به روز باید در این برنامه ریزی ها گنجانده شود.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار یادآورشد: دوری از تغییرات روزانه علم موجب شده تا دانش آموزان از گردونه همه جانبه جهانی دور مانده و به اهداف مورد نظر آموزشی دست نیابیم.