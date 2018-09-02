به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح یکشنبه در مراسم اختتامیه بخش استانی هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در وصف اهل بیت(ع) هر چه شاعران بسرایند و نویسندگان مکتوب کنند، باز هم حق مطلب ادا نمی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: در عظمت شخصیت حضرت رضا(ع) همین نکته کافی است که پیامبر(ص) سال ها قبل از تولد ایشان فرمود به زودی پاره تن من در خراسان دفن می‌شود و این در حالی است که حضرت محمد(ص) واژه پاره تن را فقط برای فاطمه زهرا(س) و امام رضا(ع) به کار برده‌اند.

رضایی با اشاره به اینکه در روایات متعددی بیان شده است که هر محزونی به امام رضا(ع) پناه ببرد غم از او زوده می شود و از این جهت امام هشتم را امام رئوف و مهربان می نامند، ادامه داد: مهربانی امام فقط شامل شیعیان نمی شود بلکه بسیاری از غیر شیعیان نیز از رأفت ایشان بهره مند شده‌اند.

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که علاوه بر درک فضائل اهل بیت(ع) و به ویژه امام رضا(ع) باید سیره عملی این بزرگواران را نیز بشناسیم در حالی که امروزه از این مهم غافل شده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: به عنوان مثال بیان شده است که ایشان هیچگاه با کلام خودش به کسی جفا نمی کرد در صورتی که در شرایط فعلی این نکته در روابط خانوادگی و اجتماعی مراعات نمی‌شود.

رضایی اظهارکرد: به راستی آیا کلام ما در فضای مجازی، ادبیات والدین و فرزندان و عموم مردم در جامعه با روش حضرت رضا(ع) تطابق دارد.

وی بیان کرد: همچنین در سیره حضرت رضا(ع) نقل شده است که ایشان هیچگاه کلام کسی را قطع نمی کرد و اگر قادر بر انجام کاری برای کسی بود حتما آن را انجام می‌داد که این مسئله نیز در روابط اجتماعی امروز حائز اهمیت است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: یادگیری و رعایت اصول رفتاری زندگی معصومین(ع) برای همه اقشار به ویژه نوجوانان و جوانان در ترویج سبک زندگی اسلامی تأثیرگذار است.